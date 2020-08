La France ajoute 5453 cas et six décès dus au coronavirus en 24 heures

, 29 août () –

La direction générale de la santé du gouvernement français a fait état de six décès dans les hôpitaux et de 5 453 nouveaux cas de coronavirus détectés au cours des dernières 24 heures, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 7 379 cas et 20 décès de vendredi.

Au total, il y a 30 602 décès parmi les 272 530 cas de coronavirus détectés depuis le début de la pandémie. Le bulletin comprend également 4530 patients hospitalisés pour COVID-19, cinq de moins que vendredi, tandis que dans les unités de soins intensifs, il y a 400 admis, 13 de moins que vendredi.

Jusqu’à 53 départements sont à risque «modéré» ou «élevé» et 313 foyers sont en cours d’enquête, 23 détectés au cours des dernières 24 heures enregistrées.

Au total, la pandémie originaire de Chine a déjà touché plus de 24 millions de personnes dans le monde et les décès dépassent 837 000, selon les statistiques officielles.

