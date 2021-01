La France ajoute 24000 infections et 321 décès dus au coronavirus

Donkeys & Co Crème Visage Au Lait d'Ânesse et à la Rose Musquée Bio 50ml

Donkeys & Co Crème Visage Au Lait d'Ânesse et à la Rose Musquée Bio 50ml offre une formule anti-âge au lait d'Ânesse bio. Cette crème visage apporte une action anti-rides et hydratante pour une peau réaffirmée et rajeunie. Associée à l'huile de Rose musquée, elle a le pouvoir de régénérer les tissus cutanés