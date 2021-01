La France ajoute 23608 cas de coronavirus au dernier jour avec près de 600000 vaccinés

, 19 janv. () –

Les autorités françaises ont rapporté ce mardi que 23 608 cas de coronavirus ont été ajoutés le dernier jour, alors que près de 600 000 personnes ont déjà été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination.

Le dernier bilan du ministère de la Santé indique que depuis le début de la pandémie, 2 938 333 infections ont été détectées dans tout le pays, tandis que les décès s’élèvent à 71 342 après avoir enregistré 373 autres décès.

De même, 1 988 personnes ont été admises au cours de la dernière journée, dont 313 en réanimation. Le taux de positivité continue d’augmenter et se situe désormais autour de 6,7%.

Au cours du dernier jour, 105 791 personnes ont été vaccinées, ce qui porte le nombre total de personnes vaccinées à 585 664. Le gouvernement a en outre indiqué que l’espérance de vie a diminué en France et est désormais de 85,2 ans pour les femmes (cinq mois de moins qu’avant) et de 79,2 ans pour les hommes (six mois de moins qu’avant la pandémie).

