La France ajoute 21150 cas de COVID-19 et 436 décès avec admission aux soins intensifs toutes les quatre minutes

Les autorités sanitaires françaises ont rapporté ce jeudi que le pays avait ajouté 21.150 cas de coronavirus et 436 décès au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total d’infections à plus de 2,08 millions et de décès à 47.127 depuis le passé. mois de mars.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a prévenu lors d’une conférence de presse que le nombre d’hospitalisations continuait d’augmenter. Ainsi, il a affirmé que toutes les quatre minutes, il y avait une nouvelle admission dans les unités de soins intensifs du pays.

Depuis mercredi, 311 personnes sont admises aux soins intensifs « malgré le ralentissement de la circulation du virus ». Selon Véran, il y a toujours une forte pression sur les hôpitaux.

La France a vérifié 2200 nouvelles hospitalisations pour coronavirus au cours de la dernière journée, ce qui porte le nombre total d’hospitalisés actuellement à 32.345. En ce qui concerne les maisons de retraite médicalisées, en revanche, le gouvernement a annoncé que des tests hebdomadaires de coronavirus seraient effectués à partir de la semaine prochaine.

