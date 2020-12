La France ajoute 11533 nouvelles infections et 150 décès dus au coronavirus

, 13 déc. () –

Le ministère français de la Santé a signalé ce dimanche 11533 nouveaux cas confirmés et 150 décès dus au coronavirus, portant au pays un total de 2376852 infections et 57911 décès dus à la nouvelle maladie depuis le début de la pandémie.

De plus, le bulletin comprend 25 239 patients hospitalisés, 259 de plus que la veille, et 668 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures, 428 de moins que samedi.

Il y a 2 871 patients admis en unité de soins intensifs, 10 de plus que le samedi, et 89 nouvelles admissions en soins intensifs, 38 de moins que le samedi. Il y a 252 nouvelles inscriptions pour un total de 176 995.

Mardi prochain prend fin le deuxième confinement, en vigueur depuis le 30 octobre, et un couvre-feu sera instauré de 20h00 à 6h00. Le président français Emmanuel Macron a déclaré le 29 octobre que « notre objectif à long terme est simple: réduire les infections quotidiennes de 40 000 à 5 000 ».

