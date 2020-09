La France affirme disposer d’informations sur plus de 8000 terroristes présumés à l’intérieur de ses frontières

PARIS, 1 sept. (DPA / EP) –

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré lundi que les autorités françaises soupçonnaient qu’il y avait 8 132 personnes dans le pays qui pourraient être liées au terrorisme, après avoir dressé une liste “difficile et délicate”, dans laquelle il y a ” inquiétante “présence d’éléments d’extrême droite.

Darmanine a expliqué que malgré la présence de l’extrême droite sur cette liste, “le terrorisme d’origine sunnite continue d’être la principale menace” à laquelle la France est confrontée.

“La lutte contre le terrorisme islamiste était l’une des premières priorités du gouvernement”, a souligné Darmanin lors d’une cérémonie au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure.

Les propos du ministre de l’Intérieur ont été prononcés dans le cadre des procès imminents, d’une part, pour les attentats contre le magazine satirique Charlie Hebdo et, d’autre part, pour la prise d’otages dans une boutique de produits juifs dans un quartier de Paris en janvier 2015.

“Nous allons mener une lutte acharnée. Nous n’abandonnerons jamais, nous poursuivrons sans relâche ces ennemis de la République”, a-t-il souligné.

La France a subi une série d’attaques en 2015 et 2016, qui ont tué plus de 230 personnes, dont la plupart ont été revendiquées par l’État islamique.

Cependant, à cette occasion, a expliqué Darmanin, les suspects semblent agir de leur propre initiative, au lieu de suivre les traces d’une entité supérieure et a souligné que la “menace la plus importante” réside dans “la propagande inspirée par les vétérans. du jihad », et dans« le contrôle que les islamistes radicaux tentent d’avoir dans certains quartiers »du pays.

Le ministre de l’Intérieur a indiqué que les autorités avaient réussi à contrecarrer près d’une centaine d’attaques depuis 2013, et que pour cette année, 45 personnes devraient être libérées, accusées de délits mineurs liés au terrorisme, ce qui représente une ” grand défi pour la sécurité. “

