La foudre a peut-être donné à la Terre primitive le coup de pouce dont elle avait besoin pour soutenir la vie

19 mars 2021 10:07:36 IST

Les coups de foudre ont peut-être fourni à la Terre primordiale suffisamment de phosphore pour soutenir l’émergence de la vie, selon une nouvelle recherche mardi qui a offert une explication alternative sur la façon dont les organismes vivants sont nés. Le phosphore est un élément essentiel de la vie telle que nous la connaissons, formant des structures cellulaires de base et la forme en double hélice de l’ADN et de l’ARN. Il y a des milliards d’années, sur la Terre primitive, la plupart du phosphore disponible était enfermé dans des minéraux insolubles. Cependant, un minéral, la schreibersite, est très réactif et produit du phosphore capable de former des molécules organiques.

Étant donné que la plupart des schreibersites sur Terre proviennent de météorites, l’émergence de la vie ici a longtemps été considérée comme liée à l’arrivée de roches extraterrestres. Mais la schreibersite est également contenue dans la roche vitreuse formée par la foudre dans certains types de sols riches en argile.

Des chercheurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont utilisé des techniques d’image de pointe pour analyser la quantité de minéral phosphoreux formé lors de chaque coup de foudre.

Ils ont ensuite estimé la quantité de schreibersite qui aurait pu être produite au cours des éons avant et vers l’époque de l’émergence de la vie sur Terre, il y a environ 3,5 milliards d’années.

« Les coups de foudre sur la Terre primitive peuvent avoir fourni une quantité significative de phosphore réduit », a déclaré Benjamin Hess, auteur principal de l’étude du Département des sciences de la Terre et des Planètes de Yale. AFP. « Et en synthétisant le meilleur de nos connaissances sur les conditions de la Terre primitive, je pense que nos résultats confirment cette hypothèse. »

Ecrire dans le journal Communications de la nature, Hess et ses collègues ont estimé que la foudre aurait pu produire entre 110 et 11 000 kilogrammes de phosphore par an.

En utilisant des simulations du climat sur la Terre primitive, ils ont déclaré que si les frappes de météores ont commencé à décliner après la formation de la Lune il y a 4,5 milliards d’années, les coups de foudre ont dépassé les roches spatiales pour la production de phosphore il y a environ 3,5 milliards d’années.

Ce moment coïncide avec l’origine de la vie.

Hess a déclaré que la recherche n’a pas entièrement écarté les météorites comme une autre source de phosphore vital.

« Les impacts des météores à l’époque de l’émergence de la vie sont bien moindres qu’on ne le pensait il y a dix ans », a-t-il déclaré. « Mais je ne vois pas notre travail comme une compétition contre les météorites comme source de phosphore. Plus il y a de sources, mieux c’est. »

Il a dit qu’il voulait savoir si les coups de foudre produisent des traces de phosphore sur d’autres planètes où les frappes de météores sont rares.

« Les impacts des météores diminuent dans le temps alors que la foudre, du moins sur Terre, est relativement constante dans le temps », a ajouté Hess.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂