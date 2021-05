La Formule 1 arrive dans la Rocket League aujourd’hui avec des autocollants officiels de voiture et d’équipe

Wonderbox Coffret cadeau - Séjour d'exception en suite avec diner dans un château dans l'Aubrac - Séjour & week-end

Coffret cadeau Wonderbox - À sept minutes de Rodez et du musée Soulages, le Château de Labro, érigé au XVIe siècle est aujourd'hui une demeure raffinée et accueillante dans un domaine calme et verdoyant. Ses chambres de charme, son espace détente et sa table gastronomique vous attendent. Prélassez-vous dans ce domaine de rêve, point de départ pour découvrir lAubrac.nnCette activité comprend :nn-1 nuit en suite Châteaunn-1 petit déjeuner par personnenn-1 dîner "Menu Plaisir 5 plats" par personnenn-1 bouteille de champagnen - Coffret cadeau Wonderbox