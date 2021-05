La formation du premier équipage privé à se rendre à l’ISS commencera bientôt, selon Axiom Space et la NASA

SLIDE vase lumineux PRIVÉ (H 160 cm - polyéthylène et plexiglass traité à l'acide)

Un vase lumineux au profil sinueux qui, une fois complété avec les panneaux de verre opaques, se transforme en séparé. Privé est modulaire et offre la solution parfaite, pour plus de commodité et d'élégance, dans tout type d'espace, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Pour des ambiances encore plus raffinées, le vase est également disponible avec une finition laquée. Ampoules exclues : 2 x 15W - E27