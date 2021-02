La Ford S-Max Hybrid fait ses débuts en tant que voiture électrifiée à sept places

Le Ford S-Max est un monospace confortable, disponible en cinq et sept places, que la société vend en Europe. Le modèle a été mis à jour en octobre 2019 et reçoit maintenant un ajout important à la gamme de moteurs sous la forme d’un groupe motopropulseur hybride. La S-Max Hybrid est le tout premier modèle électrifié de l’histoire de la gamme et elle semble déjà très prometteuse.

Le Galaxy MPV reçoit le même groupe motopropulseur hybride

Sous le capot, cet élégant monospace est équipé d’un moteur à essence de 2,5 litres à cycle Atkinson, soutenu par un petit moteur électrique, une batterie lithium-ion de 1,1 kWh et la dernière génération de la transmission à double flux du constructeur. Le résultat est une puissance de pointe de 190 chevaux (142 kilowatts) et une consommation moyenne de 6,4 litres aux 100 kilomètres ou 36,7 miles par gallon. Les émissions de CO2 correspondantes sont de 146 à 147 grammes par kilomètre, mesurées selon la norme européenne WLTP.

Galerie : Ford S-Max Hybride et Galaxy Hybride

Vu la taille du S-Max, le sprint de 0 à 62 miles par heure (0 à 100 kilomètres par heure) en 9,8 secondes ne devrait pas être une surprise. Ce n’est peut-être pas le véhicule le plus rapide sur la route, mais Ford promet une « accélération douce et linéaire » qui complète le « caractère intrinsèquement sportif » de la S-max.

« D’une conduite sportive, semblable à celle d’une voiture, à des sièges qui se rabattent à plat sur simple pression d’un bouton, les innovations qui s’intègrent parfaitement à la vie de famille ont toujours été une grande partie de l’attrait de la S-Max. Cela fait du nouveau groupe motopropulseur hybride, efficace et raffiné, un ajout naturel à la gamme », explique Ford.

Le minivan Galaxy, le frère plus utilitaire du S-Max, reçoit lui aussi le même groupe motopropulseur électrifié. Il est un peu plus lent dans l’accélération hors ligne mais offre encore plus d’espace de chargement dans les versions à cinq et sept places. Même si les sept sièges sont en place, vous pouvez utiliser un volume de chargement de 300 litres (10,59 pieds cubes). Lorsque vous rabattez les deuxième et troisième rangées de sièges, vous disposez d’un énorme coffre de 2 339 litres.