La Force sera forte avec la série animée «  Star Wars: The Bad Batch  » lancée le 4 mai

Mettant en vedette les talents vocaux de Ming-Na Wen de Marvel « Agents of SHIELD » (et « The Mandalorian ») avec Dee Bradley Baker (« Star Wars Rebels »), le plus méchant des méchants de Clone Force 99 attaquera dans Producteur exécutif L’émission dérivée de Dave Filoni pour Star Wars Day le 4 mai exclusivement sur Disney Plus.

Lucasfilm et The Walt Disney Company ont fourni des détails sur la nouvelle série animée audacieuse « Star Wars: The Bad Batch », qui lancera officiellement son premier épisode le 4 mai, ce jour des plus glorieusement geek, avec le deuxième épisode lancé le 7 mai Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine chaque vendredi. Découvrez la bande-annonce captivante ci-dessus!

La série animée « Star Wars: The Bad Batch » sort le 4 mai 2021. (Crédit d’image: Disney / Lucasfilm)

Cette série aventureuse raconte les soldats d’élite et expérimentaux de Clone Force 99 (vu pour la première fois dans « Star Wars: The Clone Wars ») alors qu’ils naviguent à travers un gant de missions audacieuses dans une galaxie en évolution rapide à l’époque impériale à la suite de la guerre des clones.

Les membres du groupe éponyme « Bad Batch » sont une escouade unique de commandos clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de la principale armée de clones, chaque soldat possédant une compétence exceptionnelle singulière, ce qui en fait des soldats extrêmement impitoyables et un équipage formidable lorsqu’ils sont confrontés en combat.

« Star Wars: The Bad Batch » est produit par Dave Filoni (« The Mandalorian », « Star Wars: The Clone Wars »), Athena Portillo (« Star Wars: The Clone Wars », « Star Wars Rebels »), Brad Rau («Star Wars Rebels», «Star Wars Resistance») et Jennifer Corbett («Star Wars Resistance», «NCIS»), avec Carrie Beck («The Mandalorian», «Star Wars Rebels») en tant que co-productrice exécutive et Josh Rimes (« Star Wars Resistance ») en tant que producteur.

« Star Wars: The Bad Batch » charge sur Disney Plus à partir du 4 mai.