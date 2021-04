La fonte des glaciers due au changement climatique a entraîné un déplacement de l’axe de la Terre depuis le milieu des années 90

28 avr.2021 16:17:40 IST

Les dernières recherches indiquent que les pôles Nord et Sud de la Terre ont bougé depuis le milieu des années 1900. Ils ont été affectés en raison de la fonte des glaciers et d’autres facteurs causés par l’homme, à savoir le changement climatique. La fonte rapide des glaciers a également affecté la rotation de la Terre. Cette étude a été menée par des chercheurs de l’Université de l’Académie chinoise des sciences et de l’Université technique du Danemark (DTU). Les résultats de cette étude ont été publiés dans le magazine journal Lettres de recherche géophysique.

L’auteur principal de l’étude, Shanshan Deng, de l’Institut des sciences géographiques et de la recherche sur les ressources naturelles de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré que la fonte plus rapide des glaciers avait provoqué la dérive polaire au milieu des années 1990.

UNE étude de 2013 a révélé que la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et la perte de glace dans d’autres parties du globe – dans une certaine mesure – ont provoqué un déplacement du pôle Nord de plusieurs centimètres vers l’est, chaque année depuis 2005. Mais ces nouvelles découvertes montrent que la dérive des deux pôles a duré bien plus longtemps que cela, en particulier depuis 1995. d a commencé plus tôt que 200 ans.

La dérive s’est produite au milieu des années 1990 lorsque la fonte des glaciers a redistribué l’eau, ce qui a fait tourner et accélérer la direction de l’errance polaire.

Errant polaire est la migration des pôles magnétiques sur la surface de la Terre à travers le temps géologique.

Selon un rapport par Science Quotidien, le climatologue Vincent Humphrey a déclaré que la Terre tourne autour de son axe semblable à un sommet. Si le poids de la toupie change, la toupie commence à s’incliner. C’est la même chose que sur Terre lorsque le poids est déplacé.

La nouvelle étude utilise les données de la Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) et les observations du projet GRACE-FO 2018 pour expliquer la dérive dans l’axe de la Terre due à la fonte des glaciers.

