La fonte des glaces du Groenland sera bientôt confrontée à un point de non-retour en raison du changement climatique

Press Trust of India07 déc.2020 16:36:56 IST

L’énorme calotte glaciaire du Groenland pourrait être confrontée à un point de non-retour, au-delà duquel elle pourrait ne plus repousser complètement, modifiant en permanence le niveau de la mer dans le monde, prévient une nouvelle étude.

À l’aide de simulations informatiques, l’étude, publiée dans la revue La cryosphère, a analysé comment le changement climatique pourrait entraîner une élévation irréversible du niveau de la mer alors que les températures continuent d’augmenter et que la calotte glaciaire du Groenland continue de baisser.

Bien qu’il y ait eu des scénarios dans lesquels la fonte de la calotte glaciaire pourrait être inversée, les scientifiques, y compris ceux de l’Université de Reading au Royaume-Uni, ont déclaré que ceux-ci reposaient sur des actions pour contrer le réchauffement climatique avant qu’il ne soit trop tard. Selon les chercheurs, la calotte glaciaire représente sept fois la superficie du Royaume-Uni et stocke une grande quantité d’eau gelée de la Terre.

Dans le cadre de la recherche, les scientifiques ont simulé les effets de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland sous une gamme d’élévations de température possibles, allant d’un réchauffement minimal aux pires scénarios.

Aux taux actuels de fonte, ils ont déclaré que la calotte glaciaire contribuait à près d’un millimètre au niveau de la mer par an, soit environ un quart de l’augmentation totale.

Les chercheurs ont déclaré qu’en dépit des périodes saisonnières de croissance, le Groenland avait perdu 3,5 billions de tonnes de glace depuis 2003.

Sous tous les climats futurs comme le présent ou plus chaud, ils ont constaté que la calotte glaciaire avait diminué de taille et contribué à un certain degré d’élévation du niveau de la mer.

Surtout, les scientifiques ont déclaré qu’il existait des scénarios dans lesquels la fonte de la calotte glaciaire pourrait être inversée.

Mais cela dépendait d’actions pour inverser le réchauffement climatique avant qu’il ne soit trop tard, ont ajouté les scientifiques.

Dans les scénarios dans lesquels le réchauffement climatique dépasse 2 ° C, il pourrait y avoir une perte de glace importante et plusieurs mètres d’élévation du niveau de la mer dans le monde pendant des dizaines de milliers d’années, ont déclaré les scientifiques, ajoutant qu’un climat plus chaud entraînerait une plus grande mer. -élévation de niveau.

Dans de tels cas, même si les températures reviennent plus tard aux niveaux actuels, l’étude a montré que la calotte glaciaire du Groenland ne repoussera jamais complètement une fois qu’elle fondra au-delà d’un point critique.

Après ce point, les scientifiques ont déclaré que le niveau de la mer resterait en permanence deux mètres plus haut que le niveau actuel, indépendamment des autres facteurs contributifs.

Selon les chercheurs, c’est parce que la calotte glaciaire est si grande qu’elle a un impact substantiel sur son climat local, et à mesure qu’elle décline, le Groenland connaîtrait des températures plus chaudes et moins de chutes de neige.

Une fois que la calotte glaciaire s’est retirée de la partie nord de l’île, l’étude a averti que la zone resterait libre de glace.

Pour éviter une élévation irréversible du niveau de la mer qu’une telle fonte entraînerait, les scientifiques ont déclaré que le changement climatique devait être inversé avant que ce seuil ne soit atteint. «Pour éviter une perte partiellement irréversible de la calotte glaciaire, le changement climatique doit être inversé – pas seulement stabilisé – avant d’atteindre le point critique où la calotte glaciaire a trop diminué», a déclaré Jonathan Gregory, co-auteur de l’étude. de l’Université de Reading.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂