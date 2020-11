La fonctionnalité de type Instagram Stories de Twitter, Fleets, commence à être déployée pour tous les utilisateurs du monde entier: comment cela fonctionne

L’équipe de nouvelles de tech218 nov.2020 09:56:22 IST

Twitter Fleets, une fonctionnalité de type Instagram Stories qui disparaît en 24 heures est maintenant déployée dans le monde entier. La fonctionnalité fait écho aux sites de médias sociaux tels que Snapchat, Facebook et Instagram qui ont déjà des messages en voie de disparition. La société affirme que les tweets éphémères, qu’elle appelle « Flottes » en raison de leur nature éphémère, sont conçus pour apaiser les inquiétudes des nouveaux utilisateurs qui pourraient être désactivés par le caractère public et permanent des tweets normaux. Twitter a commencé test de cette fonctionnalité en juin.

Les flottes ne peuvent pas être retweetées et elles n’auront pas de « J’aime ». Les gens peuvent y répondre, mais les réponses apparaissent comme des messages directs au tweeter d’origine, pas comme une réponse publique, transformant tout va-et-vient en une conversation privée au lieu d’une discussion publique.

Pour regarder la flotte postée par d’autres, vous devrez glisser vers le haut.Toutefois, pour voir la flotte de la personne suivante, vous devrez glisser horizontalement. Il existe un «autocollant» comme une option dans Fleets appelée «Répondre par DM» qui permettra aux utilisateurs de répondre par message direct. En plus de cela, vous pourrez également répondre à ces flottes par un emoji.

Twitter a testé la fonctionnalité au Brésil, en Italie, en Inde et en Corée du Sud, avant de la déployer à l’échelle mondiale.

Les flottes sont un moyen «à moindre pression» de communiquer des «pensées éphémères» par opposition aux tweets permanents, ont déclaré les dirigeants de Twitter Joshua Harris, directeur du design, et Sam Haveson, chef de produit, dans article de blog.

Cette chose que vous n’avez pas tweeté mais que vous vouliez faire, mais que vous ne l’avez pas fait, mais qui est devenue si proche, mais c’était comme non. Nous avons une place pour cela maintenant: les flottes! Déploiement à tout le monde à partir d’aujourd’hui. pic.twitter.com/auQAHXZMfH – Twitter (@Twitter) 17 novembre 2020

La nouvelle arrive le même jour que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont été confrontés aux questions d’un comité judiciaire du Sénat sur la manière dont ils ont géré la désinformation entourant l’élection présidentielle. Les deux sites ont intensifié leurs actions contre la désinformation. Zuckerberg et Dorsey ont promis aux législateurs le mois dernier qu’ils empêcheraient agressivement leurs plates-formes d’être manipulées par des gouvernements étrangers ou utilisées pour inciter à la violence autour des résultats des élections – et ils ont donné suite à des mesures très médiatisées qui ont irrité Trump et ses partisans.

La nouvelle fonctionnalité «Flottes» rappelle les «histoires» d’Instagram et Facebook et les clichés de Snapchat, qui permettent aux utilisateurs de publier des photos et des messages de courte durée. Ces fonctionnalités sont de plus en plus populaires auprès des utilisateurs de médias sociaux à la recherche de petits groupes et de chats plus privés.

Avec les contributions de l’Associated Press.

