La fonction «  Quick snooze  » conserve sa vigueur au bureau à domicile

Il y a d’innombrables raisons pour lesquelles beaucoup de gens s’endorment en travaillant. Par exemple, depuis l’année dernière, passer une bonne nuit de sommeil est devenu impossible pour certains.

En plus des responsabilités accrues, du stress et des notifications téléphoniques sans fin, beaucoup travaillent également de plus longues heures par jour et tentent de concilier les tâches personnelles pendant le bureau à domicile imposées par la pandémie de covid-19.

Donc, bien que rester éveillé puisse être plus difficile que jamais, cela n’a jamais été aussi nécessaire.

Mais sans faire le plein de café ou avoir à ignorer nos responsabilités d’aller au lit tôt, comment pouvons-nous rester concentrés et attentifs?

Une partie de la solution peut être de repenser nos attitudes à l’égard de l’objectif du sommeil. Les professionnels qui restent sur le qui-vive est une question de vie ou de mort peuvent également donner quelques conseils.

Une petite sieste

Il n’est pas surprenant que la véritable vigilance commence par une véritable réinitialisation, obtenue avec une nuit de repos complète.

« Des recherches récentes suggèrent que le sommeil sert vraiment de nettoyant pour le cerveau, ce qui aide à nettoyer les déchets métaboliques et les toxines du cerveau », explique Natalie Dautovich, professeure adjointe de psychologie à la Virginia Commonwealth University aux États-Unis, qui est également membre de la National Sleep Foundation.

«Certaines de ces toxines sont similaires à ce que l’on observe dans le développement de la démence chez les personnes âgées», explique-t-il.

Pour obtenir cet effet «nettoyant» et rester aussi éveillé que possible au travail, Dautovich dit qu’il est important de dormir ces sept à neuf heures par nuit, dont nous savons très bien combien nous avons besoin.

Et ce n’est pas seulement une question de quantité, c’est aussi une question de qualité – ce qui signifie que tout ce que vous avez entendu sur l’importance d’un environnement de sommeil sans distractions est valable.

Plus précisément, dit-elle, « de nombreux appareils électroniques numériques émettent aujourd’hui de la lumière avec une longueur d’onde plus courte – c’est à l’extrémité la plus froide du spectre, ce qui contribue à éveiller la sensation de vigilance. »

En outre, bon nombre de ces appareils peuvent être «stimulants sur le plan cognitif et peuvent en fait suggérer que vous commencez à penser au travail et que vous vous sentez stressé ou actif lorsque vous vous couchez».

En d’autres termes, le téléphone vous garde en alerte exactement lorsque vous ne voulez pas l’être.

Et si nous savons que ces huit heures de sommeil sont essentielles, moins nous dormons, moins nous sommes en mesure de juger avec précision l’effet du manque de sommeil sur nos performances, ajoute Dautovich.

C’est une spirale – ce qui le rend très attrayant pour reposer la tête sur le clavier.

Mais alors que nous sommes nombreux à avoir du mal à passer une bonne nuit de sommeil, il existe peut-être une autre stratégie pour nous empêcher de dormir: faire une petite sieste.

Il n’a peut-être jamais été aussi tentant de passer entre les draps à midi – surtout lorsque votre lit peut être à quelques mètres de votre poste de travail (ou, peut-être, fonctionner comme votre bureau).

Cependant, pour obtenir la meilleure «recharge» de votre sieste, vous devez être stratégique.

« La meilleure stratégie pour faire la sieste serait de profiter de la baisse naturelle de la vigilance que l’on ressent après le déjeuner – du début au milieu de l’après-midi », suggère Dautovich.

« Vous devriez également limiter votre sieste à moins de 20 minutes, si possible, pour éviter d’entrer dans les étapes les plus profondes du sommeil, ce qui peut provoquer cette sensation de somnolence plus tard. »

Il est clair que faire une sieste au travail est une coutume culturelle pour certains, mais dans de nombreux pays, cela n’est pas acceptable – et peut même être une raison de licenciement.

Dautovich estime que nous avons un long chemin à parcourir avant que la sieste ne soit acceptée comme « un comportement positif pour la santé qui peut avoir des résultats bénéfiques pour la productivité ».

‘Sans responsabilité’

Être hyperfocalisé peut être épuisant. Peu de gens le savent mieux que les contrôleurs aériens, car ceux qui restent vigilants au travail ne sont pas seulement importants pour la productivité et la satisfaction des patrons – c’est une question de sécurité.

Ces professionnels ont plusieurs tactiques pour rester éveillé – et des siestes de 20 minutes sont incluses. Mais ils utilisent également d’autres méthodes pratiques avec lesquelles nous pouvons apprendre.

Neil May, responsable des ressources humaines de la compagnie aérienne NATS, insiste sur l’importance d’une «pause sans responsabilités».

Les contrôleurs sont limités à travailler pendant deux heures à la fois, et après cela, ils ont une fenêtre de 30 minutes pour se reposer, explique May.

Cela permet de s’assurer que la concentration est nette lors de leur retour au travail et que les professionnels restent motivés pour effectuer leurs tâches, qui nécessitent un état de vigilance maximal.

May a également constaté que les contrôleurs de vol fonctionnent mieux lorsque les choses ne sont ni trop calmes ni trop agitées.

Il peut donc être intéressant d’ajuster votre environnement de travail afin de trouver quel serait le point idéal pour vous, que ce soit le nombre de tâches que vous effectuez en même temps ou la quantité de bruit de fond autour (bien que les contrôleurs de la circulation aérienne le soient certainement ne pas écouter de musique, comme vous l’êtes peut-être).

Et, si vous travaillez bien avant le lever ou après le coucher du soleil, il y a aussi un autre facteur environnemental à prendre en compte.

«Nous nous assurons que la température, l’éclairage, etc. sont constants tout au long de la journée, donc peu importe que ce soit le jour ou la nuit – cela ressemble au même (environnement) pour le contrôleur», déclare May.

Ils utilisent une lumière LED qui imite la lumière naturelle, de sorte que les contrôleurs sont incapables de discerner l’heure de la journée où ils travaillent et peuvent être parfaitement alertes lorsque les vols commencent à arriver à Heathrow vers 5 heures ou 6 heures du matin.

Ainsi, même s’il n’y a peut-être pas de panacée magique pour être alerte devant l’ordinateur, il y a à la fois des astuces rapides et des objectifs plus larges à définir.

May recommande à tout le moins que les contrôleurs se dégourdissent les jambes et parlent à d’autres collègues. Vous pouvez peut-être appeler un ami en vous promenant. Qui sait, vous découvrirez peut-être même qu’il a également fait une petite sieste au déjeuner.