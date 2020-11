La fonction que le nouveau Call of Duty a copiée de Fortnite

Hier, le nouveau Call of Duty: Guerre froide Black Ops a fait ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X | S et, à partir du 19 novembre, également sur PlayStation 5. Il s’agit de la suite directe de Black Ops, sorti il ​​y a dix ans, se déroulant pendant les années turbulentes de la guerre froid entre les États-Unis et l’Union soviétique. À peine 24 heures après la sortie, plusieurs utilisateurs ont découvert une fonction déjà vue dans Fortnite dans les paramètres du jeu, qui permet de contourner le problème de « Stream Sniper ». Ce terme indique la possibilité de découvrir la position du joueur qui diffuse en direct sur Twitch, devenant ainsi une proie facile aux assauts d’autres adversaires. L’affaire a conduit plusieurs influenceurs et streamers à demander l’abolition de cette fonctionnalité à Fortnite. La demande a été acceptée par Epic Games, qui a inséré une option « Anti Stream Sniper ».

Cette initiative a également été reprise par les développeurs de Call of Duty: Black Ops Cold War. Allez simplement dans les paramètres du jeu pour trouver l’option qui vous permet de cache ton nom ou celle d’autres utilisateurs. De plus, il est également possible retarder le début du jeu, en sélectionnant les secondes nécessaires avant de commencer le match. Bien qu’inaugurée par Fortnite, la diffusion de l’option « anti Stream Sniper » dans les titres multijoueurs compétitifs est certainement positive. Enfin, les streamers et les joueurs qui souhaitent se montrer sur Twitch peuvent jouer librement, sans que leur emplacement ne soit découvert par subterfuge le plus tôt possible.

Pendant ce temps, malgré la sortie de Black Ops Cold War, la marque Call of Duty reste active également des côtés du chapitre précédent, Guerre moderne, et de la bataille royale Warzone. Ceci est démontré par la récente mise à jour patch 1.28, qui allège l’installation des deux titres édités par Activision sur toutes les plateformes, à savoir PC, mais aussi les consoles PlayStation 4 et Xbox One de 25 giga.