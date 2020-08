La fonction la plus utile pour les photographes est de retour sur WhatsApp

Ces dernières semaines, le Whatsapp pour les smartphones Android et iOS, il a été le protagoniste des mises à jour qui l’ont rendu encore plus utile au quotidien, mais la prochaine nouveauté qui arrivera à bord de l’application plaira certainement à tous ceux qui échangent avant tout sur la plateforme de messagerie Photo et vidéo. Il s’agit d’une raccourci spécial pour accéder à la caméra du téléphone directement à partir des conversations, qui apparaîtront sur toutes les versions de logiciel à partir des prochains jours.

Où est le raccourci de la caméra WhatsApp

La nouveauté a été interceptée par les utilisateurs qui ont déjà des versions préliminaires de l’application disponibles, et éviscérée sur le portail WABetaInfo, et est essentiellement un bouton qui amène les utilisateurs au mode caméra de WhatsApp pour leur permettre de partager un message avec leurs contacts. instantané pris sur place au lieu d’une photo ou vidéo prise depuis la galerie. Pour trouver le bouton, participez à n’importe quelle conversation avec un contact ou une discussion de groupe et appuyez sur le bouton de pièce jointe, avec leicône de trombone. Parmi les touches présentes pour envoyer des documents, images, audio, position et contacts dans les nouvelles versions de l’application, il y aura également une touche Appareil photo qui ouvrira l’interface interne de WhatsApp pour prendre des photos.

Un retour bienvenu

La caméra WhatsApp est celle que les utilisateurs connaissent déjà: elle n’est pas aussi élaborée que les alternatives présentes sur Facebook et Instagram, mais elle vous permet quand même de capturer des instantanés rapides ou, en maintenant le bouton de l’obturateur enfoncé, de courtes vidéos; le matériel peut ensuite être modifié directement à partir de l’application pour un envoi rapide au ou aux destinataires. En réalité, même le raccourci n’est pas nouveau: jusqu’à il y a quelques mois, en fait, la clé était déjà en train de s’exhiber dans le menu de partage de l’application, mais a été supprimé pour faire place au raccourci pour créer une salle dans Messenger. En termes simples, les développeurs doivent avoir décidé que la caméra méritait une clé qui lui était propre dans l’un des éléments les plus utilisés de l’application.