La folle théorie liant le docteur Octopus à Iron Man dans "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Un peu plus d’un mois avant la première la plus attendue de Marvel : Tom Holland revient au cinéma avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le 17 décembre, l’acteur s’habillera à nouveau en wall-crawler dans son troisième film solo avec le studio. Ce film a longtemps été la cible de rumeurs d’un possible spiderverse auquel Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient participer.

Concernant ces informations, dans lesquelles les prédécesseurs de Tom Holland pourrait être dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison il n’y a pas de confirmation officielle. Pour le moment, on ne sait pas si Marvel a de nouveau eu la présence des premiers acteurs qui ont joué Peter Parker. Mais une chose est sûre : les méchants les plus redoutés reviennent et l’un d’entre eux est le docteur Octopus.

C’est-à-dire qu’Alfred Molina se mettra une fois de plus dans la peau de ce malin que Tobey Maguire a affronté dans son film de 2004, Spiderman 2. L’ouverture du multivers dans Pas moyen de rentrer ramené ce personnage que la Hollande doit maintenant vaincre. Cependant, ce qui est frappant dans ce retour, c’est que de nombreux fans de Marvel ont connecté Octopus à Iron Man.

Tony Stark, le personnage personnifié par Robert Downey Jr est celui qui a contacté Holland’s Spider-Man et a ouvert les portes du monde de Vengeurs. Pour cette raison, il est de la plus haute importance pour les films de cette version de Peter Parker, même si maintenant il ne sera pas présent puisque dans Fin du jeu il faisait partie des sacrifiés. Mais, apparemment, vous ne pouvez pas manquer un hommage à lui.

Selon différentes théories, les tentacules nouveaux et actuels que le docteur Octopus a dans les images qu’il a publiées Empire de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ils sont basés sur le costume qu’Iron Man utilisait.La vérité est que les nouvelles cartes postales montrent des jambes de poulpe rouges et or, ayant la même couleur que Tony et ce fut une grande surprise pour les adeptes du MCU. Et, bien que l’on ignore encore s’il s’agit d’une pure coïncidence, cela en a déjà enthousiasmé beaucoup.

