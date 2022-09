La folie au moyen-âge : comment se comportait Martin Lawrance sur le plateau

Curiosités

En 2001, Martin Lawrence était la tête d’affiche de ce film fantastique qui a fait un énorme flop dans les salles.

Il y a un peu plus de deux décennies, un film Protagonisée par Martin Laurent qui eut un retentissement plus important grâce à ses rediffusions sur les chaînes satellitaires puisqu’il fut un échec retentissant en salles. A peine 40 millions de dollars ont permis de récolter ce film qu’il a réalisé Gil Jeunequi promettait d’être bien plus qu’il n’en a fini par être et a été pratiquement oublié.

Dans Folies au Moyen Âge, Martin Laurent joué Jamal, un homme qui finit par entrer dans un portail qui le transporte directement dans l’Angleterre médiévale, où il doit survivre grâce à son intelligence et sa perspicacité. La comédie avait coûté près de 50 millions de dollars et ce qui promettait d’être une excellente idée n’était pratiquement rien. Non seulement à cause de la manière dont il a été développé et reçu, mais aussi à cause du comportement de son protagoniste.

comme il l’a rappelé Gil Jeune dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéenviron six mois avant le tournage Folies au Moyen Âge, Martin Laurent a été arrêté par la police dans un coin de Los Angeles. Parce que? Complètement fou, il s’est rendu à l’un des nombreux carrefours de la ville californienne portant une arme à feu et criant « choses dingues »comme le rappelle le réalisateur de ce film.

« À ce moment là, Martin Laurent c’était compliqué. je suis diplomatea commencé à expliquer Jungerqui nota plus tard : « J’hésite à dire toute la vérité parce que je ne veux pas dire que quelqu’un est totalement malade ». Puis il se souvint : « Disons qu’il a eu des problèmes à l’époque et je ne pense pas qu’il ait pris de médicaments. Alors son comportement Folies au Moyen Âge c’était un peu erratique. Bien que nous nous entendions très bien et je pense qu’il m’aimait bien. Mais c’était compliqué. C’était un gars compliqué. ».

+ Pourquoi les Folies au Moyen Âge ont échoué

Pour Gil Jeune, Folies au Moyen Âge c’était plus un casse-tête à cause des résultats qu’à cause de la façon dont c’était lié à Martin Laurent. De son point de vue, les raisons de cet échec sont claires et tiennent à trois faits précis. Premièrement, que le studio a pris envie de le sortir le même week-end qu’un petit film intitulé Harry Potter et la Pierre Philosophale. De plus, il avait de graves problèmes de marketing qui étaient couronnés par une bande-annonce coupée qui, selon lui, était très mauvaise car elle était chargée de faire croire aux gens que l’histoire était beaucoup plus idiote qu’elle ne l’était vraiment, axée uniquement sur l’humour plus bien enfantin de Martin Laurent.

