La fois où Jeffrey Dahmer est apparu dans « South Park » avec Ted Bundy et John Wayne Gacy

Il y a quelques mois, Netflix lancé la série « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer », qui est devenu un succès mondial. Cependant, ce n’est pas la première fois que le tueur en série apparaît sur le petit écran, et l’une de ces présentations s’est produite dans le programme d’animation, « Parc du Sud ».

le spectacle était créé par Trey Parker et Matt Stone pour la chaîne Comedy Central. Il s’adresse à un public adulte, puisque sa principale caractéristique est la humeur noire et, à travers elle, une satire de la société contemporaine.

La série a créé son premier épisode le 13 août 1997 aux Etats-Unis. À partir de ce moment, 25 saisons et un film ont été diffusés, avec lesquels ils ont remporté cinq Primetime Emmy Awards, entre autres distinctions.

D’autre part, le Série Netflix sur Jeffrey Dahmera généré une large audience depuis sa première en septembre 2022. Pour cette raison, la recherche a commencé. diverses apparitions ou références au meurtrier et, parmi ceux-ci, se trouve le portrait qu’ils lui ont donné ainsi qu’à d’autres criminels dans « South Park ».

Le cas de Jeffrey Dahmer est l’un des plus notoires de l’histoire des États-Unis en raison de la dureté de son histoire. Une histoire d’horreur que les familles des victimes ont fait revivre avec la série Netflix (Photo : Netflix)

COMMENT ÉTAIT L’APPARITION DE JEFFREY DAHMER DANS « SOUTH PARK »?

L’apparition de Dahmer a eu lieu en 2006, avec le saison 10 épisode 11 du spectacle animé, intitulé « L’enfer dans la rue 2006 ».

Le chapitre a commencé par Satan veut organiser la plus grande fête d’Halloween. Pour la fête, il a fait faire un gâteau Ferrari sur terre et ordonna le groupe dit « les trois assassins »composé de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy et John Wayne Gacy, pour le reprendre.

Jeffrey Dahmer, Ted Bundy et John Wayne Gacy après la destruction du gâteau à « South Park » (Photo : Paramount Global Distribution Group)

Cependant, le trio de criminels a complètement dévié de sa tâche initiale et a commencé à faire des bêtises en tant que « Three Stooges »avec Bundy jouant Moe, Dahmer comme Larry et Gacy comme Curly.

Plus tard, quand le gâteau vient d’être détruit, les trois assassins décident que ils doivent le refaire eux-mêmes, puisqu’ils avaient tué tous les boulangers. Cependant, ils ne parviennent pas à s’entendre sur qui devait récupérer les œufs et ils commencent à se battre.

Dans le combat, Bundy arrache les yeux de Gacy avec ses doigts et coupe la langue de Dahmer. Ce dernier l’a poignardé à plusieurs reprises dans les côtes, entre autres actes de violence. À la fin, ils ont tous fini par retourner en enfer et n’ont pas été revus depuis.

Regardez ici partie de l’épisode de « South Park » intitulé « Hell on the street 2006 ».