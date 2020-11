La flotte Caixa de Depósitos renforcée avec Citroën C4 Cactus

Texte: Carlos Moura

Date: 16 novembre 2020

Citroën fournira un lot de véhicules C4 Cactus pour renforcer la flotte de Caixa Geral de Depósitos. L’entreprise a l’implication du gestionnaire de flotte Locarent, qui assurera le financement de la location.

Caixa Geral de Depósitos recevra un lot de véhicules Citroën C4 Cactus pour renforcer sa flotte, destinés à assurer la mobilité de centaines de chefs d’agences de la banque publique portugaise. Les véhicules seront livrés jusqu’au 15 janvier 2021.

Le gestionnaire de flotte Locarent, dans lequel Caixa Geral de Depósitos est impliquée, sera également impliqué dans cette activité, qui assurera la location financière de ces véhicules.

L’option de la banque publique nationale est tombée sur la version Shine Pack de la Citroën C4 Cactus, équipée d’un moteur diesel de 1,5 litre de 100 ch, d’une boîte manuelle à six rapports et de la technologie Start-Stop. Selon la marque française, cette combinaison permet d’atteindre une consommation de carburant moyenne de 4,0 l / 100 km, contribuant à garantir des coûts d’exploitation bas.

La Citroën C4 Cactus se distingue non seulement par son style innovant, mais également par le grand confort qu’elle offre aux occupants.

Dans ce chapitre, les protagonistes sont les nouveaux sièges Advanced Comfort, qui renforcent ainsi le rôle des suspensions Progressive Hydraulic Stop, issues du programme Citroën Advanced Comfort.

Citroën revendique également les coûts d’utilisation totaux les plus bas du segment pour la C4 Cactus, soulignant qu’elle a mobilisé toutes les ressources pour obtenir les meilleurs résultats en design, poids, qualité, durabilité et efficacité, afin de maximiser sa valeur résiduelle et réduire les coûts d’exploitation.

