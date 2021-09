La Floride infligera des amendes aux entreprises qui demandent une preuve de vaccination

Dans la dernière tentative de Ron DeSantis d’écraser les efforts de vaccination, une loi adoptée par le gouverneur de Floride permettra à l’État de commencer à infliger des amendes aux écoles, aux entreprises et aux agences gouvernementales qui demandent une preuve de vaccination.

Dans la lutte continue de DeSantis avec les écoles publiques qui tentent de faire respecter les masques, cela accentuera les tensions que les administrateurs scolaires subiront probablement – ​​tout comme ceux qui travaillent dans la restauration ou la vente au détail qui sont constamment exposés aux gens.

Les écoles et les entreprises de Floride peuvent désormais être condamnées à une amende de 5 000 € pour avoir exigé une preuve de vaccination.

Si une entreprise ou une école veut exiger que tous les clients ou étudiants soient vaccinés, ils pourraient faire face à une amende de 5 000 € pour la preuve de vaccination qu’ils demandent.

Oui, cela signifie une amende chaque fois qu’une preuve de vaccination est requise. C’est une amende cumulable, et non un accord unique.

Cela ne laisse aux entreprises aucune autre option financièrement responsable que de supprimer les mandats de vaccination.

« Promesses faites, promesses tenues », a déclaré mercredi la porte-parole de DeSantis, Taryn Fenske.

Les employés de Floride peuvent toujours être tenus de se faire vacciner.

La règle n’affectera pas les entreprises qui exigent que leurs employés soient vaccinés – les entreprises privées peuvent toujours vérifier et imposer les vaccinations.

Selon des experts juridiques, la Floride a très peu de droits des travailleurs et les employés peuvent être licenciés pour presque tout, ce qui peut inclure le fait de ne pas être vacciné ou de ne pas présenter de preuve de vaccination.

Cela peut expliquer pourquoi les nouvelles règles de DeSantis n’affecteront pas les employés, bien qu’il trouvera peut-être un moyen de contourner cela bientôt aussi.

Les navires de croisière peuvent toujours exiger une preuve de vaccination en Floride.

L’industrie des croisiéristes ne sera pas non plus affectée par la nouvelle loi en raison d’une ordonnance d’un tribunal fédéral qui a temporairement bloqué l’application de la loi sur les navires de croisière, que DeSantis tentera de faire appel.

« Nous pensons que la décision sera annulée en appel, et nous sommes confiants dans la base légale de l’interdiction des passeports vaccinaux en Floride », a déclaré l’attachée de presse Christina Pushaw dans un e-mail le 24 août.

La commissaire à l’agriculture, Nikki Fried, qui se trouve également être la seule démocrate élue dans tout l’État, a été très critique à l’égard de la nouvelle règle.

« Le gouverneur DeSantis exerce des représailles contre les Floridiens qui tentent de se protéger et de protéger leurs communautés contre COVID-19 », a écrit Fried sur Twitter. « Cela va non seulement à l’encontre du bon sens – c’est aussi une insulte aux principes du marché libre qu’il prétend défendre. »

Elle espère se présenter contre DeSantis lors de la prochaine élection du gouverneur en 2022, mais il est peu probable qu’elle gagne car la Floride est un État à prédominance rouge qui n’a pas eu de gouverneur démocrate depuis 1994.

La guerre de Ron DeSantis contre les vaccins devrait se poursuivre.

DeSantis a toujours été contre les «passeports vaccinaux» – le concept d’exigence d’une preuve de vaccination – pour aller n’importe où, et c’est son combat contre cela.

Il a déclaré qu’exiger une preuve de vaccination créerait des problèmes de confidentialité « énormes » qui pourraient amener les gens à transmettre des informations médicales à une « grande entreprise ».

« Il est totalement inacceptable que le gouvernement ou le secteur privé vous imposent l’obligation de présenter une preuve de vaccination pour simplement pouvoir participer à la société normale », a déclaré le gouverneur avant de signer son décret.

« Si vous voulez aller au cinéma, devriez-vous le montrer ? Non. Si vous voulez aller à un match, non. Si vous voulez aller dans un parc à thème, non », a-t-il poursuivi.

« Je pense que c’est quelque chose que les gens ont certaines libertés et libertés individuelles pour prendre des décisions par eux-mêmes. »

Avec 40 000 nouveaux cas de Covid et plus de 1 300 décès au cours des deux derniers jours seulement, selon le New York Times, et des écoles qui redémarrent, cela ne manquera pas de causer plus de problèmes pour les écoles et les administrateurs.

Beaucoup tentent de lutter contre les menaces de DeSantis de retenir les salaires des enseignants dans les écoles qui nécessitent des masques – et maintenant des vaccins.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.