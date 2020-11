La Flash Star Ezra Miller a tourné une nouvelle scène de la Ligue de la justice sur l’ensemble Fantastic Beasts 3

Ezra Miller a utilisé le Bêtes fantastiques 3 se déroule au Royaume-Uni pour filmer une nouvelle scène Flash pour Zack Snyder’s Ligue de justice. Le réalisateur travaille actuellement sur des photographies supplémentaires pour sa prochaine version en 4 parties du très attendu Snyder Cut, ce qui l’a obligé à faire preuve de créativité. La crise de santé publique est toujours en cours, de sorte que Snyder et son équipage n’ont pas pu se rendre en Angleterre et rencontrer Miller, alors Snyder et l’acteur ont élaboré un autre plan. Explique Snyder.

«J’ai dû prendre une photo d’Ezra quand nous faisions ce petit morceau. Vous savez, il est sur Bêtes fantastiques, et c’est à Londres, et nous n’allions pas voyager à Londres, malheureusement. J’aurais adoré faire ça … Donc ce que nous avons fait, c’est que nous l’avons pris sur un Zoom, et le Bêtes fantastiques équipage, je leur ai envoyé ces dessins. J’étais comme, ‘Ok, c’est ce qu’il doit faire, c’est là qu’il est.’ «

Tous les deux Bêtes fantastiques 3 et Ligue de justice sont des projets Warner Bros., il a donc dû être assez facile de coordonner entre les deux équipes sur les côtés opposés du globe. Le plateau britannique est fermé afin de suivre les nouveaux protocoles de sécurité, de sorte qu’Ezra Miller n’aurait pas pu partir pour tourner de nouvelles scènes de Le flash sans un séjour de deux semaines en quarantaine, il semble donc que tout a parfaitement fonctionné pour Zack Snyder, sans trop de maux de tête.

En ce qui concerne la logistique, Zack Snyder a pu diriger à distance à partir de trois moniteurs installés pour lui sur le plateau britannique. Il pouvait voir tout ce qui se passait là-dedans et donner Ezra Miller et le Bêtes fantastiques 3 l’équipage quelques commentaires pendant qu’ils tournaient la scène pour lui. Bien que cela semble être un problème, ce n’était que pour un court segment, et cela finira probablement par faire partie de la routine normale lors de la réalisation de films après la fin de 2020.

Zack Snyder a révélé que les nouvelles images de Ligue de justice ajoutera seulement environ cinq minutes à l’énorme autonomie de quatre heures. Cela étant dit, on pense qu’il ajoute des éléments cruciaux qui rehausseront ce qu’il a en tête depuis tout ce temps. Le réalisateur veut que les gens oublient la version théâtrale de 2017 avec sa prochaine sortie, ce qui ne semble pas être trop difficile à accomplir.

Pour ce qui est de Bêtes fantastiques 3, la suite tant attendue a récemment connu des remous dans les coulisses. Warner Bros. a forcé Johnny Depp à démissionner du projet, ce qu’il a fait. Maintenant, la production recherche un nouvel acteur pour jouer le rôle de Gellert Grindelwald. On ne sait pas qui le studio embarquera, mais nous devrions le savoir dans les semaines à venir. Vous pouvez consulter l’interview de Zack Snyder ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Beyond the Trailer.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Fantastic Beasts 3, Flashpoint