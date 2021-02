La flambée du racisme anti-asiatique appelle à plus de solidarité interculturelle que jamais – voici comment

La récente flambée des crimes haineux anti-asiatiques nous montre que la solidarité interculturelle est plus que jamais nécessaire.

Selon John C. Yang, PDG d’Asian Americans Advancing Justice (AAAJ), les Américains d’origine asiatique ont signalé plus de 3 000 incidents de haine l’année dernière.

Il y a également eu une série d’attaques contre des Américains d’origine asiatique âgés. Le 28 janvier, un Thaïlandais de 84 ans a été poussé par terre par un jeune homme et s’est cogné la tête sur le trottoir. Il est décédé deux jours plus tard à l’hôpital et le jeune homme a été accusé de meurtre et de mauvais traitements envers les aînés. Le 31 janvier, un homme asiatique de 91 ans a été percuté par un jeune homme cagoulé, le faisant tomber la tête la première sur le trottoir.

Selon le NYPD, il y a eu une augmentation de 1 900% des crimes haineux contre la communauté AAPI à New York. L’ONU a également signalé plus de 1800 incidents racistes contre la communauté AAPI aux États-Unis entre les mois de mars et mai 2020.

Avec l’augmentation de la criminalité contre la communauté AAPI, le moment est venu pour la solidarité avec la communauté AAPI.

Parce que l’histoire des Américano-asiatiques n’est souvent pas enseignée dans les écoles, la société se demande souvent quel espace occupent les AAPI (Asian American Pacific Islanders).

L’identité AAPI est souvent considérée comme une identité «intermédiaire», car ce sont des personnes de couleur – mais des personnes de couleur non noires (NBPOC). Ils éprouvent un privilège à proximité de la blancheur, mais ils sont toujours opprimés par la suprématie blanche. Ils sont la «minorité modèle», dans laquelle ils montrent ce que devrait être un «bon» POC, mais sont alors constamment considérés comme des «étrangers» et bouc émissaire du COVID-19.

La communauté AAPI doit se réunir pour discuter de ce qui doit être fait afin d’assurer la sécurité et la protection de notre propre communauté, mais la communauté AAPI doit également faire face à une vérité de longue date: être utilisée comme un coin pour le sentiment anti-Noir.

Il ne fait aucun doute que la lutte contre les Noirs traverse la communauté AAPI et que les AAPI peuvent parfois soutenir et être complices de la suprématie blanche.

Il y a même une certaine hiérarchie au sein de la communauté AAPI, les Philippins étant en bas du totem parce qu’ils sont «trop bruns».

Les AAPI peuvent être victimes du racisme, mais sont toujours capables de perpétuer la suprématie blanche et l’anti-noirceur.

C’est pourquoi la communauté AAPI doit se rassembler et avoir une conversation sur la libération, comme à quoi ressemble la libération et comment la libération ne peut pas être obtenue sans d’abord défaire le sentiment anti-Noir qui est constamment perpétué au sein de la communauté. La communauté AAPI ne peut pas atteindre la libération sans la libération des Noirs d’abord.

Par conséquent, la communauté AAPI doit unir ses forces avec la communauté noire pour éradiquer la suprématie blanche. Il faut dialoguer sur ce que chaque communauté peut faire l’une pour l’autre pour assurer son soutien. Comment la communauté AAPI peut-elle se parler du sentiment anti-noir et comment la communauté noire peut-elle parler aux autres communautés du sentiment anti-asiatique?

En ce qui concerne les personnes des autres communautés, il doit également y avoir un dialogue sur la suppression du racisme anti-noir et la suppression des AAPI.

Enfin, il faut davantage de formations d’intervention des témoins pour les personnes de toutes les communautés, où les gens interviennent et interviennent dans des situations où le racisme est répandu.

La communauté AAPI doit faire deux choses si elle veut parvenir à la libération: parler de ce dont nous avons besoin pour la libération tout en luttant pour la libération de la communauté noire.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations. Suivez-la @AngeliqueBeluso.