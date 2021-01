La flambée de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde fait baisser les espoirs d’une fin rapide de la pandémie

L’épidémie mondiale ne montre aucun signe de ralentissement, avec 1,9 million de personnes connues pour être décédées et 87 millions confirmées positives pour Covid-19.

Une illustration du nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV), qui a été identifié comme la cause d’une épidémie de maladie respiratoire détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, et maintenant une pandémie mondiale qui fait rage. Image: CDC

Les États-Unis ont signalé un enregistrement quotidien du COVID-19 décès et le bilan du Brésil ont franchi le seuil sombre de 200000 jeudi alors que de nouvelles flambées du coronavirus estompé les espoirs de répit de la pandémie dans un proche avenir. De fortes hausses de cas dans le monde ont conduit les autorités à imposer une multitude de nouveaux verrouillages et autres restrictions, alors même que des dizaines de pays déploient les premières étapes des campagnes de vaccination saluées comme la lumière au bout du tunnel. La Chine a imposé des mesures d’urgence pour lutter contre une épidémie dans la ville de Shijiazhuang, dans le nord du pays, tandis que Tokyo a entamé vendredi un état d’urgence d’un mois, appelant les entreprises de la capitale japonaise à cesser de servir de l’alcool à 19h00 et les résidents à rester chez eux après 20h.

Le Canada et le Liban ont ordonné des couvre-feux nocturnes, tandis que l’Organisation mondiale de la santé a averti que les pays européens doivent redoubler d’efforts pour faire face à une nouvelle souche plus contagieuse du virus qui est apparue pour la première fois en Angleterre.

Le sort des pays qui luttent pour contrôler le virus compte au-delà de leurs frontières, a déclaré la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Le fait est que personne n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous », a-t-il déclaré.

« La nature de ce virus signifie que le monde ne peut être aussi fort que le système de santé le plus faible. »

Les chiffres ont continué de s’accumuler à un rythme alarmant aux États-Unis, le pays avec le plus grand nombre de morts au monde, à plus de 360 ​​000 personnes. Les États-Unis ont enregistré un record de 3 998 décès au cours des dernières 24 heures, selon l’Université Johns Hopkins.

Le Brésil, le pays avec le deuxième bilan le plus élevé, a quant à lui signalé son deuxième plus grand nombre de décès quotidiens – 1524 – en passe de dépasser la barre des 200000 personnes tuées par le virus. La situation risque de s’aggraver au Brésil avant de s’améliorer, a averti Paulo Lotufo, épidémiologiste à l’Université de Sao Paulo.

« Je ne sais même pas comment nous allons passer le mois de janvier », a-t-il dit AFP. « De nombreux agents de santé sont épuisés. Les gens ont dû faire face à d’énormes souffrances. »

Le Brésil voit maintenant des rappels inconfortables des pires jours de la pandémie. Dans la ville de Manaus, dans la forêt amazonienne, le système de santé est de nouveau poussé au bord du gouffre, faisant écho aux scènes obsédantes d’avril dernier de fosses communes et de cadavres entassés dans des camions frigorifiques. Alors que les autorités déployaient des camions frigorifiques une deuxième fois, un tribunal a ordonné samedi au gouvernement de l’État de fermer les entreprises non essentielles pendant 15 jours.

La Californie a également déployé 166 remorques réfrigérées pour être utilisées comme morgues temporaires par des hôpitaux débordés, ont déclaré des responsables.

Des retombées lointaines

La pandémie a écrasé la croissance économique l’année dernière et le ministre français des Finances a averti que le pire était encore à venir.

« Il y aura plus de faillites en 2021 qu’en 2020 », a déclaré Bruno Le Maire.

Le ministre en charge de la riposte à la pandémie du Japon a quant à lui averti que le système médical de Tokyo était « mis à rude épreuve », une préoccupation majeure pour une ville qui se prépare à accueillir les Jeux Olympiques cet été.

La ville australienne de Brisbane a appelé à un verrouillage rapide de trois jours après qu’un travailleur d’un hôtel de quarantaine ait contracté la souche britannique très contagieuse de COVID-19 .

En Chine, les autorités ont agi rapidement pour contenir un nouveau groupe de cas à Shijiazhuang, dans le nord de la province du Hebei, en fermant des écoles, en coupant les liaisons de voyage et en mettant en œuvre des tests de masse.

L’Angleterre a quant à elle annoncé qu’elle introduirait un coronavirus obligatoire test pour toutes les arrivées internationales à partir du début de la semaine prochaine.

Une variété britannique frappe la France

La France a déclaré qu’elle avait confirmé 10 cas de coronavirus britannique mutant souche – une évolution inquiétante qui signifie que la souche la plus infectieuse pourrait déjà circuler plus largement dans le pays.

Les restrictions à la frontière britannique – qui empêchent la plupart des gens d’entrer en France, y compris les touristes – seront néanmoins maintenues en vigueur « jusqu’à nouvel ordre » dans le but d’arrêter la nouvelle tension, a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

Impact « catastrophique »

La Grande-Bretagne a entamé son troisième verrouillage mercredi en dépit d’être félicitée pour un déploiement relativement rapide des vaccins.

«À moins que nous ne prenions le verrouillage au sérieux, l’impact sur les soins de santé pour tout le pays pourrait être catastrophique», a déclaré Rupert Pearse, professeur de médecine de soins intensifs qui travaille au Royal London Hospital.

La flambée des cas britanniques n’a pas laissé le sport d’élite intact, Aston Villa devenant le quatrième club de football de Premier League à confirmer une épidémie.

Ces infections s’ajoutent aux inquiétudes croissantes quant à savoir si l’élite du football anglais peut terminer la saison dans les délais, avec 40 joueurs de la ligue testés positifs la semaine dernière et trois matches déjà reportés.

