La finale de WandaVision met-elle enfin fin à l’équipe Captain America Vs. Débat de l’équipe Iron Man?

L’univers cinématographique Marvel a pris un nouveau tournant unique après l’entrée en 2016 Captain America: guerre civile. C’était après Guerre civile que le scénario continu du MCU est devenu plus interconnecté. Mais le plus important, le film a divisé l’équipe des Avengers, ce qui a entraîné une division à travers Avengers: guerre à l’infini, permettant finalement à Thanos de détacher la moitié de l’univers. Mais, le point culminant inattendu de Captain America: guerre civile, où l’histoire passe soudainement des efforts de Cap pour arrêter une équipe de super-soldats voyous à une rivalité personnelle sur Barnes a laissé les téléspectateurs indécis sur un facteur de l’histoire. Qui a vraiment gagné?

A la WandaVision finale a finalement mis fin à ce débat?

Dans Captain America: guerre civile, lorsque le secrétaire d’État Thaddeus Ross présente aux Avengers les accords de Sokovie; alors que Tony est prêt à le signer, étant donné la destruction causée par son échec avec Ultron à Sokovie, Captain America considère que les accords donnent le contrôle des Avengers aux agendas politiques. Avant même que l’équipe ne puisse décider de qui a raison, capitaine ou Tony, le capitaine subit la perte tragique de Peggy, suivie de l’attaque de Zemo contre la réunion de l’ONU qui tue T’Chaka.

Finalement, le point culminant surprenant éloigne le public du conflit sur ces accords nouvellement établis. Mais, plus tôt dans le film, lorsque l’équipe discute, ou plutôt se dispute, sur les impacts des accords sur leurs opérations, Vision essaie de faire le tri avec une équation de calcul. Son équation favorise la sanction de ces accords, se rangeant ainsi du côté de Team Iron Man. Et probablement, il avait raison à ce sujet.

Voici ce que Vision a dit à propos de sa vision des accords de Sokovie: « Au cours des huit années écoulées depuis que M. Stark s’est annoncé comme Iron Man, le nombre de personnes améliorées connues a augmenté de façon exponentielle. Et au cours de la même période, le nombre de personnes susceptibles de mettre fin au monde les événements ont augmenté à un rythme comparable. «

Lorsqu’on lui a demandé par le capitaine Rogers si Vision pense que « si tout est de leur faute », Vision répond: « Je dis qu’il peut y avoir une causalité. Notre force même invite les défis. Le défi incite au conflit. Et le conflit … engendre la catastrophe. Contrôle … Le contrôle n’est pas une idée qui peut être écartée d’emblée. «

L’équation de Vision, avant qu’elle ne puisse être pleinement réalisée, a été en quelque sorte réduite, lorsque Cap quitte la pièce en entendant le décès de Peggy. Et puis nous savons comment les choses se sont passées. Mais, Vision avait raison. Et la réponse réside dans le WandaVision séquence de combat finale mettant en vedette Westview Vision contre White Vision.

Dans le dernier épisode de WandaVision, la vision Westview, celle créée par Wanda’s Hex, combat la vision blanche réanimée. La vision blanche est conçue à partir du corps démembré de la vraie vision, qui a été assassiné par Thanos en Guerre d’infini. Mais cette Vision nouvellement programmée n’a qu’un seul objectif, détruire Wanda et le clone de Westview. Alors que le combat entre les deux synthezoïdes se poursuit, Westview Vision répète soudain qu’il n’est pas la «vraie vision», mais juste une vision conditionnelle. En entendant cela, la White Vision demande une élaboration. C’est à ce moment que nous sommes témoins de la vraie signification de la superintelligence que possède Vision.

Vision parvient à soumettre son clone blanc à travers un débat philosophique et quelque peu scientifiquement logique sur leurs deux existences. Il propose comment il n’est qu’une invention de la conscience de quelqu’un d’autre et restaure finalement les souvenirs de White Vision de sa vie passée en tant que vengeur, ainsi que de sa relation avec Wanda. Mais, comme la nouvelle Vision n’est pas alimentée par la Mind Stone, il lui est difficile de comprendre les nouvelles informations, ce qui contredit sa programmation précédente. En conséquence, il quitte simplement le combat pour aller probablement traiter tout ce qu’il vient d’apprendre.

Les principaux pouvoirs de Vision incluent l’intelligence surhumaine. C’est ce qu’a été son pouvoir. Tirer des faisceaux de la pierre mentale, créer des déguisements holographiques et manipuler la densité est une chose, mais ce que Vision peut faire avec son esprit est extraordinaire. En regardant les conflits passés auxquels les Avengers ont été confrontés, chacun des membres de l’équipe a mené des batailles personnelles avec sa conscience de soi. Vision a été le seul à avoir essayé de trouver la voie la plus logique et la plus raisonnable pour résoudre un problème. Sa compréhension s’est développée depuis sa création en Âge d’Ultron.

La version MCU de Vision est une fusion de plusieurs psychologies et consciences. Il comprend des éléments intellectuels de Tony et Banner, tout en soutenant la compréhension du monde du point de vue de deux systèmes d’IA différents, JARVIS et Ultron. En plus de cela, sa vie se nourrit via la pierre mentale, qui lui donne des connaissances et des informations sur le cosmos. Cela seul fait de lui l’individu le plus intelligent de la planète.

Lorsque White Vision demande une élaboration, Westview Vision utilise ses compétences pour définir quoi que ce soit par des méthodes de calcul, ce qui rend ses opinions inébranlables et indiscutables. Il a démontré le même intellect dans Guerre d’infini, où il propose l’idée de se sacrifier au début du film. Il était suffisamment pragmatique et sage pour comprendre avec calcul que Thanos avait de meilleures chances de gagner contre les Avengers. Et il avait finalement raison; Cependant, la pierre du temps de Thanos a déjoué ses plans, laissant son sacrifice en vain. C’est ce qu’il a fait dans Guerre civile.

Prenons son équation de première main. Ici, ce qu’il essaie d’aborder n’est que la réalité. Son équation est basée sur les informations, les connaissances de la Mind Stone et son approche de la compréhension des scénarios pour trouver une solution impartiale. Grâce à son intellect et à son intelligence, Vision propose même l’idée d’une manière qui semble un peu diplomatique, et bénéfique pour les deux parties. L’équation proposée par Vision se concentre uniquement sur ce qui est le mieux pour l’équipe à ce moment-là. D’une part, ils ont compris la nature catastrophique des batailles menées par les Avengers et leur ont proposé de partager le contrôle sur leurs actions et leurs choix. D’un autre côté, il était conscient que l’équipe doit rester solidaire dans le débat politique sur leurs actions à travers le monde.

Si tout le monde s’était rangé du côté, ils auraient pu facilement gérer la pression politique et peut-être plus tard auraient-ils pu prouver l’instauration de ces accords sans fondement. Être ensemble aurait pu s’avérer bénéfique pour la situation de Cap avec Barnes. Bien que la vérité sur le meurtre des parents de Stark par Barnes aurait provoqué une dérive majeure plus tard dans le futur, mais rester ensemble en tant qu’équipe aurait pu déjouer les plans de Zemo pour de bon.

De plus, Vision savait également que Wanda serait plus sûre si tout le monde se rangeait du côté de Stark et acceptait de signer les accords. Les gens seraient devenus plus tolérants envers l’équipe, y compris Wanda. Nous savons maintenant comment Wanda pourrait représenter un danger potentiel pour tout le monde, en particulier les civils. Si Wanda s’était rangé du côté de Stark pendant Guerre civile, elle aurait été du bon côté du public et du gouvernement, ce qui lui aurait plus tard profité, même après le Blip.

La décision de Vision de soutenir Stark n’était pas seulement logique, mais aussi probablement personnelle. Il est évident que Vision partage un lien émotionnel avec Wanda, car leurs pouvoirs proviennent tous les deux de la pierre mentale. Il est possible qu’il voulait que Wanda soit d’un côté plus sûr et c’est pourquoi il était catégorique à l’idée de rejoindre Stark et de signer les accords. Quoi qu’il en soit, Vision voulait juste que l’équipe se range à ce moment-là avec un choix plus pratique. Parce qu’ensemble, les Avengers pourraient non seulement esquiver les accords, mais aussi leur prouver qu’ils ont tort. Il était conscient que l’équipe ne pourrait pas fonctionner correctement si elle était divisée, et que cela ne ferait que renforcer le pouvoir et le contrôle des Accords sur eux.

Et finalement, c’est ce qui s’est passé. Lorsque le monde était confronté à une plus grande menace d’un être comme Thanos, les Avengers étaient divisés et avant de pouvoir faire équipe, beaucoup de dégâts étaient déjà causés. Cela a amené Captain America et Iron Man à diriger deux équipes différentes contre Thanos, les deux perdant à la fin. Seulement si l’équipe était ensemble, tous auraient pu élaborer un plan meilleur et plus agressif pour faire face à la menace. Et peut-être même gagné.

Bien sûr, ce serait trop simple et contre les scripts; néanmoins, rien n’a fonctionné selon l’idée de Vision, et tout s’est détraqué. Mais l’équation pragmatique de Vision était plus bénéfique pour l’équipe que l’approche juste de Captain America envers l’ensemble du scénario. Et la Team Iron Man se battait en effet pour le côté droit. Le sort de Vision dans le MCU est laissé sur un cliffhanger après la finale de WandaVision, mais compte tenu de la longue lignée de la série Disney + de Marvel et des films prévus pour les phases 4 et 5, le studio doit avoir des plans pour faire son retour.

Nous ne découvrirons jamais la «vraie» raison pour laquelle Vision soutient Team Iron Man; maintenant que Stark est décédé et même Rogers a probablement rencontré sa disparition, peu importe qui avait raison. Mais cela prouve à quel point Vision ne s’est presque jamais trompé lorsqu’il s’agissait de trouver une solution à des situations complexes.

Sujets: WandaVision, Captain America 3, Disney Plus, Streaming