La finale de «  The Undoing  » a certains fans prêts à s’excuser et d’autres veulent un spin-off

Et cette finale de la série? Pendant cinq semaines, L’annulation a construit le suspense sur qui a tué Elena Alves au point que certains téléspectateurs ont commencé à soupçonner un enfant. S’il s’agissait d’un événement de la vie réelle, il y aurait des vibrations de «l’épreuve du siècle» écrites partout.

Semaine après semaine, les fans ont regardé Grace essayer de se réconcilier avec l’affaire de Jonathan tout en ressentant la pression de son père, des détectives et de leur avocat. Des flashbacks, des mouvements sournois et des révélations surprises ont rythmé le scénario, mais l’épisode 6 a finalement conclu son intrigue délicate et fermé le livre sur de nombreuses théories de fans.

Maintenant que L’annulation est terminé avec son sixième et dernier épisode, certains téléspectateurs veulent en plaisanter faire amende honorable avec un personnage et d’autres réclament une série dérivée.

Noma Dumezweni comme Haley Fitzgerald, Hugh Grant comme Jonathan Fraser dans «The Undoing» | Niko Tavernise / HBO

« The Undoing » a révélé le vrai tueur

Depuis le début de la série télévisée, il y avait des fans qui s’attendaient à une fin qui ne ressemblait pas au roman. Les larmes de Grace et les allusions à une possible relation avec Elena en ont fait une suspecte dans l’esprit de certains téléspectateurs. À la fin de l’épisode 5, le marteau dans l’étui de violon d’Henry a incité à penser qu’il couvrait l’un de ses parents ou était un bouc émissaire commode.

L’avant-dernier épisode a également fourni à Grace et au public des informations juteuses mais terrifiantes sur la trame de fond de Jonathan. Sa mère l’a exposé. Sociopathie confirmée. Pourtant, certains ont acheté le mensonge de Jonathan selon lequel il n’a pas tué Elena.

Mais la finale a changé tout cela. Même avant que le scénario de son meurtre ne se déroule, sa volonté d’accuser son enfant du crime ou de jeter quelqu’un d’autre sous le bus était le plus grand drapeau rouge. C’était la goutte d’eau pour Grace et c’est l’acte qui a libéré sa volonté de comploter contre lui. Ça a marché.

La vérité sur Jonathan a été révélée, et il était coupable de violence, de rage et de meurtre, tout comme il l’était dans le livre.

Les fans ont dû abandonner la théorie de Sylvia

Pris par le mystère, de nombreux fans sont devenus des détectives amateurs et ont couru avec l’idée que Sylvia faisait en quelque sorte partie du complot de meurtre. Les mentions du penchant de Lily Rabe pour jouer les méchants et les questions sur les allées et venues de Sylvia ont nourri l’idée qu’elle était le tueur.

Maintenant qu’il a été montré qu’elle était réelle (pas une invention de la psyché de Grace) et l’amie ultime de chevaucher ou de mourir, certains sont prêts à manger leurs mots.

Twitter sont Reddit sont remplis de commentaires tels que «Sylvia mérite toutes les excuses pour la façon dont nous l’avons traitée» et «Lol, vous avez tous traité Sylvia si mal. Elle n’était qu’une bonne amie et je vous ai dit qu’elle existait! Je veux dire que plusieurs personnes l’ont vue et lui ont parlé… »

Lily Rabe et Nicole Kidman dans «The Undoing» | David Giesbrecht / HBO

Certains téléspectateurs veulent une émission dérivée de Haley Fitzgerald

Les utilisateurs des médias sociaux ont également été impressionnés par la performance de Noma Dumezweni en tant qu’avocat sans fioritures de Jonathan. Sur Instagram, un commentateur a écrit: «Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une série Hailey Fitzgerald HBO! Vous êtes un acteur tellement phénoménal et votre présence à l’écran est à la fois énorme et subtile à la fois… brillante!

Certains veulent voir Haley Fitzgerald s’attaquer à de nouveaux cas tout en vérifiant les égos et les attentes de ses clients privilégiés. Sur Reddit, un fan a déclaré: « Mec, j’apprécierais vraiment s’ils faisaient une émission autour du personnage de l’avocat. »

Un autre a accepté, ajoutant: «Oui, ce serait une excellente retombée. Elle a eu du panache pendant des jours. Actuellement, on ne sait pas si L’annulation va tirer un Gros petits mensonges et abandonner une deuxième saison, mais les fans peuvent attendre une version d’un nouvel opus.