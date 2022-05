La finale de Stranger Things 4 sera d’une durée de long métrage et durera plus de deux heures

Stranger Things 4 sera la saison la plus longue de toute la série. Et il s’avère que les derniers épisodes de la saison y sont pour beaucoup. Dans une interview avec L’enveloppeles créateurs et réalisateurs de l’émission, les Duffer Brothers ont confirmé que la finale de la saison sera d’une durée de long métrage en termes de durée.

La dernière saison de la série à succès de Netflix, Choses étranges 4, a déjà été divisé en deux volumes pour tenir compte des intrigues très répandues et de l’histoire globale. Dans la saison 3, les principaux résidents de Hawkins se sont séparés après la mort de Jim Hopper. Onze, ainsi que la famille de Byers, ont déménagé dans un autre endroit. À présent, Choses étranges 4, qui se déroule six mois après la saison précédente, commencera avec une parcelle déjà étalée, ce qui rendra son échelle et sa portée de production déjà plus grandes que les saisons précédentes. Et pour raconter cette histoire, Duffer Brothers a veillé à ce que le timing ne reste pas une contrainte.

Parler à L’enveloppe à propos de la division de la saison en deux volumes, Matt Duffer a déclaré:

Cela avait beaucoup à voir avec le fait que nous avions des personnages répartis dans trois endroits, et nous avions beaucoup plus d’intrigue. Cela doit être le quadruple de l’intrigue que nous avions dans la saison 3. Plus nous écrivions, plus nous réalisions que nous avions besoin de plus de temps pour que ces révélations arrivent, pour que ces intrigues fonctionnent.

S’abstenant de révéler les détails de l’histoire, Matt a révélé que les épisodes sept et neuf sont plus longs que tous les autres épisodes de la saison.

Sept et neuf en particulier sont des films. Et neuf est un long film.

Révélant la durée de l’épisode, Ross Duffer a ajouté :

Nous sommes encore en train de le peaufiner [ninth episode] mais nous dirons que c’est plus de deux heures. C’est un grand.

Sur ce, le neuvième épisode de Choses étranges 4 deviendra l’épisode le plus long de la série. Plus tôt, la finale de la saison 3 était l’épisode le plus long, avec 78 minutes. Les épisodes précédents de Choses étranges ont toujours approché au moins une heure d’exécution et maintenant, avec la saison 4, le spectacle deviendra plus massif que jamais.

Les créateurs pressés dans l’épisode final pour Choses étranges 4





Saison 1 et Saison 3 de Choses étranges avait huit épisodes chacun tandis que la saison 2 en avait neuf. Choses étranges 4 allait toujours avoir des épisodes plus longs mais avait huit épisodes. L’émission a été décidée d’avoir deux volumes pour s’assurer que les fans puissent regarder l’émission sans interruption au milieu d’épisodes plus longs. Mais, il s’avère que ce n’était pas suffisant. Le neuvième épisode, que les Duffer Brothers prétendent durer deux heures, n’était pas prévu au début de la production.





Pour compenser leur longue histoire et les nombreuses intrigues, les Duffer Brothers ont amené Netflix dans le giron et ont fait accepter aux producteurs d’ajouter un autre épisode. Matt Duffer a expliqué,

À mi-chemin, nous savions que nous devions demander neuf épisodes à Netflix au lieu de huit et lorsque nous avons commencé à tourner, nous avons réalisé, Oh, ce sont des épisodes méga-longs.

Il est possible que chaque épisode de Choses étranges 4 durera plus d’une heure, faisant de la saison la plus longue de toute la série. Cela signifie qu’à chaque fois que le public diffuse un épisode, il aura droit à un petit film. La bande-annonce de Choses étranges 4 a déjà taquiné plusieurs développements surprenants, y compris El perdant son pouvoir. Et ce serait passionnant de voir tout cela se dérouler dans les longs épisodes répartis en deux tomes.

Choses étranges 4 Vol. 1 sera diffusé sur Netflix à partir du 27 mai 2022, alors que Vol. 2 sera diffusé à partir du 1er juillet 2022.





