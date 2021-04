La finale de la saison 3 de Yellowstone attire un record de 7,6 millions de téléspectateurs cumulés en direct + 3

Yellowstone continue d’être l’émission la plus célèbre de la télévision. Selon Nielsen, la finale de la saison 3 de la série dramatique de Paramount Network avec Kevin Costner a attiré 5,2 millions de téléspectateurs au total dans Live + Same Day, un million de plus que tous les autres épisodes de l’histoire de la série, ce qui en fait la première émission par câble de l’année . Le plus proche a attiré 7,5 millions de téléspectateurs lors de la première nuit, y compris une diffusion simultanée CMT et des rappels.

Yellowstone ressemblera à un film sur grand écran, selon Paramount Network, et il y aura beaucoup de ces grands plans engloutissants de films qui font des terres cinématographiques désolées et peuplées comme le Texas (Hell or High Water) et, ici, l’Utah et Montana si magnifique.

Mais Yellowstone tente d’être si tentaculaire et de feuilleton dès le départ – comme le montre la surutilisation des tirs d’hélicoptère – qu’il n’y a guère de réalisme. La série commence par un carnage de semi-remorques et se termine par Costner parlant de manière existentielle à un cheval battu et mourant avant de le tuer dans la séquence de pré-crédits. À partir de là, il n’y a pas grand-chose à faire.

John Dutton, le patriarche et baron du ranch familial Dutton dans le Montana est joué par Costner. Malgré le fait que cela ne soit pas expliqué à ce niveau de détail de la série – ce qui est surprenant compte tenu du niveau d’exposition – Paramount Network affirme que le personnage de Costner a un secret «Contrôle le plus grand ranch contigu des États-Unis, qui est constamment en désaccord avec ceux qui vivent à ses frontières: des promoteurs fonciers, une réserve indienne et le premier parc national d’Amérique.

Dutton, éleveur de sixième génération et père aimant, vit dans un environnement malhonnête où les législateurs sont achetés et vendus par les plus grandes sociétés pétrolières et forestières du monde, et des terres accaparent des milliards pour les développeurs.

Tout se passe à Yellowstone – des trucs massifs et savonneux qui sont généralement ponctués de longs soliloques. Il s’agit d’une série ouvertement alimentée par la testostérone. Il y a des armes, des chevaux et plus d’armes à feu, ainsi qu’un hélicoptère, de la dynamite, du sexe et des incendies, ainsi que de nombreuses mesures métaphoriques et des conversations sur ce que signifie être un homme ou un cow-boy. Être gay est le sujet des blagues.

Jamie Dutton (Wes Bentley), l’avocat de la famille qui porte des costumes et a des cheveux parfaits, n’admet sa sexualité à sa sœur Beth que lorsqu’elle l’appelle violemment (disant que papa n’aimerait pas ça s’il le découvre), que il est «célibataire». Peut-être que cela sera construit plus loin dans le futur.

Yellowstone, en revanche, présente quelques défauts. Un problème n’est évidemment pas l’argent: cette série présente tous les acteurs imaginables, y compris des visages familiers comme Huston, Hennessy et Wendy Moniz, qui ont tous quelques lignes qui suggèrent le développement de leurs personnages plus tard. Même Gretchen Mol a été choisie comme l’épouse décédée de Costner, mais qui sait si elle apparaîtra dans plus que des photos de famille. Il y a beaucoup de grands acteurs ici, mais ils ne peuvent pas être discrets.

