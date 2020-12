La finale de la saison 2 de Mandalorian fait de l’accessoire jouet Vinatage Star Wars Canon

The Mandalorian la saison 2 vient de se terminer ce week-end, ce qui signifie que les chasses aux œufs de Pâques se déroulent en ce moment. Jon Favreau et Dave Filoni ont un amour profond pour le Guerres des étoiles franchise, qui les trouve en train de placer des œufs de Pâques assez rares que les fans peuvent trouver dans les épisodes, et la finale de la saison 2 n’était pas différente. Les fans ont juste eu droit à un accessoire de jouet Kenner qui n’a jamais été utilisé à l’écran. Cela étant dit, il y a des SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

En pensant à l’accessoire de bâton de ce gars aujourd’hui – non vu à l’écran dans Return of the Jedi, mais créé pour la figurine Kenner. pic.twitter.com/JMH2czqBoJ – Baz McAlister (@bazmcalister) 19 décembre 2020

Après avoir vu le retour d’un Guerres des étoiles légende dans la finale de la saison 2, les fans ont eu droit à une surprise La scène post-crédits Mandalorian. Cette scène post-crédits nous ramène à Tatooine, où Boba Fett et Fennec Shand retournent au palais de Jabba le Hutt, situé dans la mer des dunes. Bib Fortuna est là, assis sur l’ancien trône de son maître, où il semble avoir accumulé quelques kilos en trop dans les années qui ont suivi Le retour du Jedi. Il porte un bâton à la main qui n’a jamais été montré à l’écran auparavant, bien qu’il soit toujours familier aux purs et durs Guerres des étoiles Ventilateurs.

Comme on le voit dans le teaser du livre de Boba Fett, le bâton de Bib Fortuna n’était utilisé à l’époque que pour sa figurine Kenner dans Le retour du Jedi. Le chiffre n’est pas exactement l’un des plus recherchés de la Guerres des étoiles galaxie, car ils peuvent encore être trouvés à l’état neuf, avec le bâton et la cape pour moins de 30 €. Pour un dans la boîte, cela pourrait coûter jusqu’à 100 €, ou peut-être même plus maintenant que The Mandalorian a apporté un peu plus d’attention au personnage.

The Mandalorian a présenté un certain nombre de jouets originaux Kenner Star Wars au cours de ses deux saisons. L’un des plus mémorables de la saison 2 est les fusées d’armure de travail de Boba Fett, tandis que la saison 1 a montré le transport de troupes impériales au royaume de l’action réelle. Quant à Bib Fortuna, il obtient une autre figurine pour Le livre de Boba Fett, cela ne se produira probablement pas. Il a apparemment pu échapper à l’explosion de la barge de Jabba le Hutt, mais il est très peu probable qu’il ait survécu au coup de blaster de Fett au visage pendant la scène post-crédits de The Mandalorian saison 2.

Vétéran Guerres des étoiles le doubleur et monteur sonore Matthew Wood est revenu pour jouer Bib Fortuna dans The Mandalorian scène post-crédits de la saison 2. Wood a précédemment joué le personnage dans un rôle non crédité pour La menace fantôme, avant de donner la parole au général Grievous La revanche des Sith. Quant à ce que Boba Fett fera dans l’ancien palais de Jabba le Hutt, cela n’est pas clair pour le moment, bien qu’il y ait déjà des spéculations sur son retour dans le secteur de la chasse aux primes à gros dollars. Vous pouvez consulter Bib Fortuna avec son personnel ci-dessus, grâce à Twitter de Baz McAlister Compte.

Le saviez-vous? Bib Fortuna, dans le chapitre 16 de The Mandalorian, utilise le bâton inclus avec sa figurine Kenner des années 1980. Il est joué par @matthewood, qui a joué le personnage dans The Phantom Menace #TheMandalorianpic.twitter.com/9dJpTeqegS – Holocron de Star Wars (@sw_holocron) 21 décembre 2020

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Return of the Jedi, Disney Plus, Streaming