La finale de la saison 2 de Mandalorian est dédiée à l’acteur original de Boba Fett, Jeremy Bulloch

La finale de la saison 2 de Mandalorian est maintenant dédiée à l’acteur original de Boba Fett, Jeremy Bulloch. L’acteur a décrit Boba Fett dans l’original Guerres des étoiles trilogie et est malheureusement décédé en décembre 2020 à l’âge de 75 ans.Bien que le chasseur de primes n’apparaisse à l’écran que quelques fois, le personnage est rapidement devenu un favori des fans, ce qui a commencé à se produire bien avant. L’empire contre-attaque est sorti en salles en 1980. En l’honneur de son décès, Jon Favreau et Dave Filoni ont décidé de rendre hommage à Bulloch.

La finale de la saison 2 de «THE MANDALORIAN» est désormais dédiée à la mémoire de Jeremy Bulloch. (via: https://t.co/Ul7mdQKh1K) pic.twitter.com/wYdHzcvu38 – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 2 janvier 2021

Jeremy Bulloch est décédé le 17 décembre et le dernier épisode de The Mandalorian la saison 2 a débuté à minuit le 18 décembre. La dédicace apparaît juste avant la scène post-crédit dans laquelle Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) prennent le trône de Jabba le Hutt sur Tatooine. La scène post-crédit sert de première annonce de la prochaine série The Book of Boba Fett Disney +, qui sortira en décembre de cette année.

L’officiel Guerres des étoiles les comptes de réseaux sociaux ont également rendu hommage à Jeremy Bulloch. « On se souviendra de lui non seulement pour son interprétation emblématique du personnage légendaire, mais aussi pour sa chaleur et son esprit généreux qui sont devenus une partie durable de son riche héritage », a déclaré l’un des messages. «Jeremy a apporté la combinaison parfaite de mystère et de menace à sa performance de Boba Fett, ce que je voulais que le personnage transmette», déclare George Lucas. « De plus, Jeremy était un vrai gentleman qui soutenait Guerres des étoiles et ses fans, et je suis très reconnaissant pour sa contribution à la saga et à son héritage. « Bulloch était très fier du travail qu’il a réalisé avec le Guerres des étoiles la franchise.

Au fil des ans, Jeremy Bulloch a fait partie des conventions et n’a eu aucun problème à signer des choses et à prendre des photos avec les fans. Selon ceux qui ont travaillé avec lui, Bulloch a tout de suite compris comment donner vie au chasseur de primes sur grand écran. «J’ai pensé à Boba Fett comme à Clint Eastwood dans une armure», se souvient-il dans une interview. L’acteur a suggéré que les mouvements lents et délibérés du chasseur de primes, son fusil bercé et sa hanche armée étaient des attributs de signature inspirés des combattants occidentaux classiques.

L’attitude de Pistolero de Jeremy Bulloch a aidé à garder Boba Fett dans les parages, même après que beaucoup aient cru qu’il était mort en Le retour du Jedi. Les influences occidentales ont fini par être l’un des genres sur lesquels Dave Filoni et Jon Favreau se sont concentrés lors de la création. The Mandalorian, qui a ramené Boba Fett. Maintenant, Temuera Morrison va encore plus loin dans cette influence alors qu’il étoffe le personnage que Bulloch a présenté sur grand écran dans Le livre de Boba Fett. Vous pouvez consulter une capture d’écran de l’hommage à Jeremy Bulloch ci-dessus, grâce à Discussing Film sur Twitter.

Jeremy Bulloch, dont la performance inoubliable en tant que célèbre chasseur de primes Boba Fett a captivé le public depuis sa première apparition dans Star Wars: The Empire Strikes Back des années 1980, est malheureusement décédé. pic.twitter.com/Wekhv3rxqN – Star Wars (@starwars) 17 décembre 2020

