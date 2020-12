La finale de la saison 2 de Mandalorian a ramené une icône bien-aimée de Star Wars

The Mandalorian la saison 2 est terminée mais le spectacle a gardé sa plus grande surprise pour la fin, c’est certain. Mando a été en mission pour sauver Grogu au cours des deux derniers épisodes et il n’allait laisser rien se mettre en travers de son chemin. En fin de compte, il a obtenu l’aide d’un légendaire vraiment surprenant Guerres des étoiles figure dans un moment dont on parlera sans doute pour un très Longtemps.

Avertissement: énormes spoilers à venir pour la finale de la saison 2 de The Mandalorian. Ceux qui n’ont pas encore regardé l’épisode feraient bien de faire demi-tour.

L’épisode, intitulé La rescousse, voit Mando recueillir une aide supplémentaire sous la forme de Bo-Katan et Koska Reeves, un couple de ses homologues mandaloriens que nous avons rencontrés plus tôt dans la saison. Ils acceptent de l’aider à récupérer The Child et élaborent un plan audacieux pour le faire. Après avoir traversé le navire de Moff Gideon, un escadron de Dark Troopers qui aurait été traité fait son retour. Verrouillé sur le pont, tout semble perdu. Autrement dit, jusqu’à ce qu’un X-Wing seul apparaisse.

Une figurine masquée descend du X-Wing et commence à déchirer les Dark Troopers avec un sabre laser vert. Oui, ce sabre laser vert. Alors que l’épisode attend un certain temps pour nous montrer la silhouette sous ce manteau noir familier, il devient assez rapidement clair pour les fans de longue date qu’il ne s’agit de nul autre que Luke Skywalker. Et c’était en fait Mark Hamill qui revenait pour jouer à nouveau le rôle.

CGI a été utilisé pour rendre la version de la série de Luke Skywalker plus jeune et la piste vocale a été manipulée pour faire sonner Mark Hamill comme il le faisait dans les années 80. C’était une véritable bombe révélée car il a réussi à livrer une action de maître Jedi avec Luke que les fans voulaient voir depuis un certain temps. C’était le genre de chose que nous n’avons pas vraiment pu voir dans la trilogie suite. Oui, Luke était dans le réveil de la force, Le dernier Jedi et brièvement comme un fantôme de Force dans La montée de Skywalker. Mais pas comme ça. C’est après le retour du Jedi Luke Skywalker.

Quant aux implications, elles sont massives. Non seulement cela ouvre la porte à plus de Luke à l’avenir, mais en raison de la façon dont il est entré dans le giron, cela a un impact considérable sur la série. Finalement, Luke prit Grogu sous sa garde, aux côtés de R2-D2. Il semble que Luke soit avec qui Grogu communiquait sur la pierre de vision. Il sera maintenant apparemment formé par Luke dans les voies de la Force. Mando a dû dire au revoir à Baby Yoda et nous nous sommes retrouvés avec un cliffhanger monumental.

Volonté The Mandalorian Soldat de la saison 3 avec juste Mando de Pedro Pascal? Allons-nous revoir Luke et / ou Grogu un jour? Pour l’instant, nous avons plus de questions que de réponses. Mais avec le travail sur la troisième saison déjà en cours, nous n’aurons pas à attendre plus longtemps que nécessaire pour obtenir des réponses. The Mandalorian La finale de la saison 2 est maintenant disponible sur l’application de streaming Disney +.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Luke Skywalker, Baby Yoda