La fin « Vortex » de Netflix expliquée

Cosmotronic Vortex

Cosmotronic Vortex, Module Eurorack, Oscillateur complexe Thru Zero, VCO 1 et 2 chacun avec commutateur d'octave, Contrôles pour réglage grossier et fin, atténuateurs pour Thru Zero FM et FM exponentielle, Filtre passe-bas, wavefolder, modulation de phase et shape, Index FM réglable avec entrée CV et synchronisation VCO commutable (Soft-Sync & Hard-Sync sélectionnables par VCO), Entrées CV par oscillateur: Pitch, Sync, FM x 2, Shape, position de phase et intensité de la modulation de phase, wavefolder, filtre, 4 sorties de forme d'ondes par oscillateur, Alimentation requise: 200 mA (+12 V) / 180 mA (-12 V), Largeur: 26 HP, Profondeur: 26 mm