La fin surnaturelle expliquée: voici ce qui arrive à Sam et Dean

Comment Supernatural s’est-il terminé? Voici ce qui arrive à Sam et Dean dans la finale de la saison 15 de Supernatural.

Surnaturel les fans le moment est venu. Après 15 saisons emblématiques, la série a fait ses adieux avec une finale émouvante.

Dès que Jared Padalecki et Jensen Ackles ont révélé que Surnaturel la saison 15 serait la dernière saison de la série, les fans ont désespérément besoin de savoir comment cela se terminerait. Au cours des dernières semaines, la série a lié les intrigues et fait pleurer les téléspectateurs. Ce mois-ci, nous avons finalement appris que Castiel est gay et amoureux de Dean mais il est décédé dans le même épisode.

Maintenant, Supernatural est officiellement terminé et les fans de Sam et Dean sanglotent à cause des morts sous le choc lors de la finale de la saison 15.



La fin surnaturelle a expliqué: Comment Dean est-il mort? Avec qui Sam s’est-il marié? Image: La CW

L’épisode commence par une affaire classique des frères Winchester. Sam et Dean enquêtent sur un enlèvement au cours duquel deux frères sont kidnappés et leurs parents tués. Sam et Dean découvrent plus tard qu’un gang de vampires est responsable. Ils les trouvent et les combattent, cependant, au moment où ils réussissent, un vampire pousse Dean contre un haricot en bois et l’empale sur une pointe.

Dean tue le vampire mais il est trop tard. Il est mourant. Sam supplie Dean de rester avec lui et de le laisser travailler pour le ramener à la vie mais Dean demande à Sam de le laisser partir. En pleurant, ils confessent à quel point ils s’aiment et se soucient l’un de l’autre avant que Dean ne meure. Nous voyons alors Sam fonder une famille avec une femme mystérieuse (les fans pensent que c’est Eileen). Ensemble, ils ont un fils appelé Dean.

Pendant ce temps, nous apprenons que Dean est allé au paradis et que c’est un endroit où vous pouvez être heureux avec tous ceux que vous aimez. Une chose manque cependant: Sam. Heureusement, le temps au paradis fonctionne différemment et nous voyons Dean emmener sa voiture bien-aimée Baby faire un tour alors que Sam vieillit et finit par mourir. Le spectacle se termine avec Sam et Dean réunis au paradis.

Naturellement, les fans du monde entier pleurent sur la fin. Un fan a tweeté: « Alors au paradis, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Pouvons-nous s’il vous plaît parler du fait que Sam, qui vient d’avoir une vie bien remplie sur terre, a décidé de porter les vêtements qu’il portait lors de sa première chasse avec Dean? Non « Mène à trop de sanglots? D’accord. »

Une autre personne a écrit: « Dean conduisant pendant qu’il attendait que Sam le rejoigne au paradis, aller rencontrer son frère sur ce pont pour qu’ils puissent être ensemble, vraiment pour toujours, était enfin le top 10 des choses les plus romantiques dont j’ai jamais été témoin. #Supernatural s’est clôturé par une scène de « amoureux réunis dans la mort ». «

Dean conduisant pendant qu’il attendait que sam le rejoigne au paradis, aller rencontrer son frère sur ce pont pour qu’ils puissent être ensemble, vraiment pour toujours, était enfin le top 10 des choses les plus romantiques dont j’ai jamais été témoin. #Surnaturel fermé avec une scène de « amoureux réunis dans la mort » – stephen kink (@homopink) 20 novembre 2020

Eric Kripke sur les frères: « Ouais, il y a Sam et Dean, mais le personnage le plus important est la relation entre eux. » Ils sont le cœur et l’âme du spectacle et pourquoi il a duré aussi longtemps qu’il l’a fait. #Surnaturel – 🥀 (@neverhomeless) 20 novembre 2020

Qu’as-tu pensé de la fin?

