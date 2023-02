La fin « Red Rose » expliquée : qui a créé l’application et qui est le jardinier

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Créé par Michael et Paul Clarkson, «Rose rouge » est une série britannique diffusée à l’origine sur BBC Three et est disponible sur netflix du 15 février 2023. Le drame d’horreur de 2022 suit un groupe d’adolescents qui, après avoir téléchargé une application étrange, doivent se conformer à ses exigences ou faire face à des conséquences mortelles.

La fiction commence avec Alyssa, une adolescente apparemment tourmentée par une présence mystérieuse. Lorsque sa mère rentre à la maison, la jeune femme se jette du toit. L’histoire se tourne ensuite vers Rochelle, Wren, Ashley, Anthony, Noah et Taz, qui célèbrent la fin du semestre et se préparent pour la fête étudiante la plus populaire.

Roche est très calme et confiante, mais elle fait face à divers problèmes personnels, tels que le manque d’argent chez elle, le suicide de sa mère et la responsabilité de prendre soin de ses jeunes sœurs. Au milieu de tout ça, trouve « Rose rouge« , une application qui promet de répondre à vos souhaits, vous la téléchargez donc sans rien attendre.

Cependant, après avoir suivi les premières invites, vous obtenez des vêtements et des chaussures pour la fête, alors continuez à répondre aux questions que l’application vous pose. jusqu’à ce qu’elle soit forcée d’embrasser Noah, ce qui conduit à une bagarre avec Wren..

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « RED ROSE » ?

En proie à des menaces, Rochelle tente de renverser la vapeur, mais quelque chose de sinistre est en jeu. L’application utilise la voix de sa mère pour la manipuler, envoyer des messages à ses amis, bloquer les messages et les appels de son groupe connu sous le nom de « Dickheads » et publier des messages qui ne font que créer plus de conflits.

Roch essaie d’expliquer à Wren ce qui se passe, mais son amie ne le croit pas, alors elle décide d’aller dans une église et d’utiliser de l’eau bénite pour conjurer la présence sinistre qui la traque. Bien qu’il semble qu’il réussisse et rentre calmement chez lui, son téléphone sonne à nouveau lorsqu’elle prend un bain et peu de temps après, elle est morte.

Wren refuse de croire qu’il s’agit d’un suicide et décide de découvrir ce qui est vraiment arrivé à son amie. Après les funérailles, reçoit un supposé message de Roch avec le lien pour télécharger »Rose rouge” et malgré le danger, installez-le et suivez les instructions de l’application.

Un message inquiétant envoie Wren et ses amis à Manchester à la recherche de plus d’indices, pour découvrir qu’une adolescente nommée Alyssa est décédée dans des circonstances similaires. Pendant ce temps, l’application hante Wren avec le passé de son père et provoque des conflits familiaux.

Les Dickheads se rendent compte que pour découvrir la vérité ils ont besoin de Jaya, qui s’y connaît en informatique et bien qu’elle n’ait pas eu une bonne relation avec Roch, elle accepte de les aider et commence par enquêter sur la mort d’un membre de son club de codage, Jacob, puisqu’il semble être apparenté à Alyssa et Roch.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « ROSE ROUGE » ?

Qui a créé Rose Rouge ?

Jacob a développé « Red Rose » pour se rapprocher d’Alyssia, une camarade de classe dont il était amoureux. Parce qu’il était très timide, il a préféré utiliser l’application pour espionner Alyssa avec l’aide de quelques amis du dark web. Après que le créateur ait été forcé d’avouer ses sentiments et ait été rejeté, quelqu’un appelé « Le Jardinier » apparaît et lui offre son soutien.

Après avoir approché Jacob, le Jardinier s’empare de l’appli, apporte diverses modifications et commence à tourmenter Alyssa jusqu’à ce qu’elle se suicide. Quand Jacob réalise tout, il essaie de reprendre le contrôle, mais le jardinier le tue et avec un groupe de sadiques, il cherche d’autres victimes à tourmenter.

Qui est le Jardinier ?

Après la chute de Simon, il semble que le pire soit passé, mais Jaya découvre que Red Rose est en fait un site Web et que le jardinier est toujours après eux.. Bien qu’ils essaient de la tuer, Jaya échappe au feu et revient pour aider ses amis quand ils ont le plus besoin d’elle.

Le jardinier kidnappe Rick pour que sa fille Wren puisse partir à sa recherche. Tandis que les autres échappent à leurs poursuivants, la jeune femme affronte celui qui se cache derrière tout ça. Pour qu’il l’attaque, l’homme sadique poignarde son père et Wren le bat à mort. Lorsque la police se présente, Rick prend le blâme.

Mais le groupe de Red Rose ne peut rien voir car Jaya parvient à supprimer le site Web. Cependant, avant qu’il ne puisse rencontrer ses amis, la femme qui a kidnappé Noah se présente, suggère qu’elle est la vraie jardinière et avertit que vous ne pouvez pas effacer une idée. Le jardinier est-il en fait un groupe de personnes qui aiment torturer les autres sur le dark web ?

« Red Rose » se termine par la visite des protagonistes sur la tombe de Roch, qui, soit dit en passant, ne s’est pas suicidé et a été tué par l’un des membres du groupe tordu. De plus, il est montré un autre groupe d’adolescents à Tokyo, au Japon, recevant un lien vers une nouvelle version de l’application. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième saison ?