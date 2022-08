La fin expliquée de My Two Lives, le film Netflix actuellement furieux

in

Netflix

My Two Lives est le film sensationnel de Netflix où le protagoniste suit deux chemins très différents dans sa vie. Comment se termine cette histoire ?

©IMDBmes deux vies

Le film de Netflix mes deux vies suit les alternatives dans la vie de Natalie, interprétée par Lili Reinhart, une femme qui, à la veille de l’obtention de son diplôme universitaire, découvre qu’elle est enceinte et à partir de ce moment, le film est divisé en deux réalités très différentes l’une de l’autre. L’une d’elles montre que la jeune femme accepte d’être la mère du bébé qu’elle porte dans son ventre, tandis que l’autre version trouve cette femme en train de poursuivre ses rêves professionnels.

La version qui a refusé d’être mère cherche un emploi à Los Angeles et postule dans l’entreprise de Lucy Galloway, une artiste avec qui elle a toujours rêvé de travailler. La Natalie qui a choisi son bébé raconte sa grossesse à ses parents et ils s’inquiètent de la situation mais à tout moment ils soutiennent la jeune femme qui a choisi cette voie. À Los Angeles, Natalie se rend sous couverture lors d’une soirée et finit par être fascinée par Jake qui l’aide à trouver un emploi chez Galloway.

Pour sa part, Netflix suit la version alternative qui fait de son mieux pour être la meilleure mère de la fille qu’elle a eue avec Gabe, qui a l’intention d’épouser Natalie mais est rejetée. Ils sont un « équipe » dans tout ce qui concerne sa fille Rosie mais il commence finalement à sortir avec d’autres femmes jusqu’à ce qu’elles se fiancent, chose que Natalie n’aime pas, mais elle reste ferme dans sa décision car sa famille fonctionne bien ainsi.

Une personne, deux histoires

Natalie de Los Angeles est licenciée par Galloway qui veut l’aider de cette manière pour qu’elle se démarque. Après lui avoir présenté ses nouveaux métiers, son ancien patron la félicite et ensemble ils évoquent les projets à venir du protagoniste du film, qui rencontre Gabe, marié et qui attend son premier enfant. Plus tard reprend la relation avec Jake.

D’autre part, la mère Natalie présente une bande dessinée lors d’un événement et est interviewée par Lucy Galloway et assiste plus tard à la présentation de Gabe qui a beaucoup à lui dire. Parce que? Il a annulé leurs fiançailles parce que la seule femme qu’il ait jamais aimée est elle, Natalie, la mère de sa fille Rosie. Enfin, cette famille retrouve le chemin qu’elle n’aurait jamais dû abandonner.

Les deux versions de Natalie parviennent à découvrir le véritable amour en plus de réussir dans le monde professionnel. Ils atteignent leurs objectifs en restant fidèles à leurs désirs et en travaillant pour atteindre les objectifs qu’ils ont en tête pour leur vie. Bien sûr, il y a des surprises en cours de route ainsi que des bugs et des liens qui les changeront à jamais. On peut dire que la fin du film Netflix c’est « heureux ».

