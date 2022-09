La fin expliquée de I Was Here, le film Netflix numéro 1 en ce moment

Netflix

J’étais ici est un film d’horreur à suspense obsédant qui est actuellement à la mode sur Netflix. On vous explique la fin complexe du film !

©IMDBj’étais ici

j’étais ici créé en Netflix fin août et depuis lors, il gagne en popularité pour devenir une tendance et le film numéro 1 sur la plateforme. Pourquoi a-t-il atteint une telle popularité en si peu de temps ? C’est un film britannique avec une intrigue bien menée qui suscitera des sensations troublantes chez ceux qui le verront et c’est pourquoi les abonnés à la géant du streaming ils ne veulent pas le manquer.

Héctor Blake a un jeune homme kidnappé et des photos d’une personne blessée dans sa maison. Le graffeur Toby le découvre puis cet homme mystérieux prend la grossière décision d’assassiner le témoin de ses crimes. Lizzie s’inquiète de la disparition de son fils et avec l’aide d’un policier, parvient à faire arrêter le responsable de ces événements. Cependant, Hector est libre.

Plus tard, Lizzie tente de sauver un autre jeune homme des griffes d’Hector, dans ce cas c’est Omid, cependant, le meurtrier implacable la reconnaît et les tue tous les deux pour brûler plus tard leurs corps et ne laisser aucune preuve de l’acte cruel. Au bout d’un moment, Jay commence à avoir des soupçons sur la disparition de Lizzie et désigne Hector. Il se rend chez lui et constate qu’il a été vidé et qu’il est à vendre.

Grâce à l’aide de Naz, Jay retrouve Hector, qui assiste à un événement dans son ancienne école. Les deux hommes se battent alors et Jay demande au tueur de révéler le sort de Toby et Lizzie. Il apprend enfin leur triste issue, jusque dans le détail que cet homme sadique s’est débarrassé des restes mortels des victimes. Que s’est-il passé après ?

Un film dérangeant et très populaire

Après la discussion, la police a trouvé Héctor battu et ligoté avec un graffiti qui dit la phrase « J’étais ici » et les preuves irréfutables de leur responsabilité dans ces crimes innommables. Incriminé, l’avenir de ce personnage est plus que clair : une longue période d’enfermement dans une prison pleine de criminels et d’assassins comme lui.

Une question reste sans réponse : pourquoi Hector a-t-il commis ces crimes ? Le père d’Hector avait invité le jeune Ravi à vivre dans sa maison. Plus tard, ils ont dormi avec une issue tragique. La mère d’Hector les a découverts et s’est suicidée. Après ces événements, Héctor a attaqué Ravi et a avoué que c’était une expérience libératrice. Il revit sûrement ce sentiment dans chacun de ses homicides.

À la fin du film, Jay trouve un dernier prisonnier d’Hector et beaucoup se demandent si ce n’est pas Ravi. Le réalisateur du film, Babak Anvari, a confirmé aux médias NumériqueEspion qui était en fait quelqu’un d’autre donc la dernière victime du mode opératoire de Héctor est simplement la personne qu’il a choisie pour poursuivre son comportement meurtrier après le déménagement. De toute évidence, ce criminel n’allait jamais s’arrêter…

