La fin expliquée d’A bout de souffle, le film Netflix qui décroche le podium

Le film Breathless est un hit sur Netflix et sa fin est tout simplement impressionnante avec une fin tragique qui est également émouvante. Attention!

©NetflixHors d’haleine

Hors d’haleine c’est un film français Netflix première le 9 septembre. L’histoire suit les alternatives dans la vie de Roxana Aubrey qui abandonne ses études pour suivre un stage de plongée dans le sud de la France. Puis elle tombe amoureuse de Pascal, un champion de ce sport qui devient en même temps son instructeur et avec qui elle développe une relation amoureuse.

Roxana découvre que Pascal la trompait après des jours de comportement étrange alors elle trouve refuge auprès de Tom. En apprenant cela, Pascal décide de se venger et se rend à la compétition. « Sans limites » où Roxana cherchait à battre un record du monde d’apnée. Il fait une dernière vérification de l’équipement de son ancien partenaire auquel il lui donne un baiser avant qu’elle ne plonge.

Roxy s’est sentie mal à l’aise alors qu’elle s’enfonçait dans les profondeurs même en essayant de faire surface alors qu’ils passaient 7 minutes avec elle sous l’eau. Ils parviennent enfin à la faire sortir mais il est trop tard, le protagoniste de Hors d’haleine il a rencontré sa fin dans cette dernière compétition et le principal désigné comme responsable de ce décès n’est autre que Pascal.

La fin tragique d’A bout de souffle

Aveuglé par la jalousie de Tom et supposant également que Roxana était une menace pour sa carrière sportive, Pascal a manipulé l’équipe de son ancien partenaire pour que la tragédie soit inéluctable. Le regard qu’il a lancé à Tom après ces événements tragiques n’est rien d’autre que la démonstration que cet homme ne supportait pas la situation qu’il vivait et a agi de la pire des manières imaginables.

Le plus triste est que Roxana avait enfin trouvé un sens grâce à ce sport dans lequel elle réalisait de nombreux exploits. Malheureusement, un homme pervers lui a enlevé la possibilité de continuer à rêver en même temps qu’il l’a arrachée à la vie de ceux qui l’aimaient le plus, comme le grand-père de Tom et Roxy, que l’on voit dans une séquence jeter les cendres de sa petite-fille dans la mer.

La fin du film Netflix a un dévouement tout particulier à Audrey Mestrele talentueux athlète qui a été tué dans un accident lors d’une tentative de battre un record du monde d’apnée et inspiré Hors d’haleine. Elle a été incluse dans « Temple de la renommée des femmes plongeuses »le tableau d’honneur des plongeuses et, en août 2004, son mari a publié un livre racontant son histoire intitulé La plongée : une histoire d’amour et d’obsession.

