« La fin du paradis »: les scènes de « Sans seins il n’y a pas de paradis » qui ont marqué la vie de Carmen Villalobos

« Sans seins il n’y a pas de paradis»A pris fin après près de 500 chapitres. La production de Telemundo, qui a débuté en juin 2008 et s’est terminée le lundi 9 décembre avec l’épisode 82 de «La fin du paradis». Le feuilleton est devenu un succès international qui a volé le cœur du public qui a suivi la fiction pendant plus de 10 ans.

« La fin du paradis » a pris fin, mais de sa diffusion sur Netflix ils ont continué à parler de la série. La saga à succès de Telemundo, anciennement connu sous le nom de « Sans seins il n’y a pas de paradis », catapulté à la gloire Carmen Villalobos Oui Gregorio Pernía. Bien qu’elle ait été l’une des préférées de la foule pendant plusieurs années, sa fin précipitée et franche a laissé ses fans insatisfaits.

Grâce aux réseaux sociaux, les adeptes de «Sans seins il n’y a pas de paradis«Ils se sont interrogés sur les dernières scènes vues sur les écrans de Telemundo. La plupart des utilisateurs ont convenu que c’était une fin hâtive et que malgré la fermeture de l’histoire de certains personnages, cela laissait l’histoire d’autres en suspens.

Carmen Villalobos incarné Katherine pour plus de 10 ans, depuis « Sans seins il n’y a pas de paradis», Faisant d’elle l’une des actrices les plus populaires de La Colombie, États Unis et tout l’Amérique latine. Après sa fin Carmen Il en a parlé et a souligné qu’il n’aimait pas non plus la fin de la telenovela. « Honnêtement, je voulais une fin différente, vraiment », a commenté Les gens en espagnol.

LES SCÈNES DE «SANS SEINS IL N’Y A PAS DE PARADIS» QUI MARQUENT CARMEN VILLALOBOS

Carmen Villalobos a fait ses débuts en 2003 (Photo: RCN)

Dans une interview pour Les gens en espagnol, Carmen Villalobos elle a raconté plusieurs moments qui lui sont devenus indélébiles.

«Il est impossible de choisir un seul moment pour résumer ma participation à la première saison car Catalina a vécu de nombreux moments qui ont marqué sa vie. Quand ils l’ont rejetée pour la première fois pour avoir de petits seins, quand ils l’ont violée, quand elle a été opérée aux seins, quand elle a épousé Marcial Barrera qui était un trafiquant de drogue, quand elle a participé à un règne de la Beauté et qu’ils ont volé sa couronne, quand ils ont tué son frère Bayron … » Express.

Quant à Catalina, cela l’a beaucoup marquée « Quand elle a découvert que son petit ami et sa mère étaient ensemble et qu’elle était enceinte, la trahison de sa meilleure amie, quand elle a décidé de s’envoyer pour être tuée … Et j’échoue car Catalina a toujours été un personnage très complexe psychologiquement , quelque chose que l’on en tant qu’actrice merci beaucoup ». conclu Carmen.

Certainement pour Carmen Villalobos, Katherine C’est un rôle qui a marqué sa vie et qui lui a appris beaucoup de choses, en plus de l’aider à ouvrir de nombreuses autres portes dans le monde du théâtre.

QU’EST-CE QUE NETFLIX MONTRE LE RENVOI «LA FIN DU PARADIS»?

La fin du paradis: la fin d’Albeiro et Catalina n’a pas eu un bon résultat (Photo: Telemundo)

Au bout du Netflix les ‘Ouistiti’ non admis à l’hôpital, Catalina ‘la grande’ ne prend pas soin de lui et de sa petite-fille, Elle diable elle n’est pas reconnue coupable de tous ses crimes, doña Hilda décide de ne pas donner une autre chance avec Salvatore, Y Albeiro ne forme pas de famille avec l’avocat Marcela.

Pour les fans du « Sans seins il y a le paradis« Que le géant de Diffusion omettre les dernières minutes de l’épisode final signifie que la fiction pourrait avoir une suite, quelque chose qui à l’époque Catherine Siachoque laissé entendre dans une interview avec Gens au Espanol.

«Je crois qu’il n’y a rien d’écrit et moins comment toute la question des séries et des productions est aujourd’hui. Pour l’instant, cette étape est terminée, mais il faut attendre de voir ce que l’écrivain, les producteurs décident … « , a déclaré à la fin de l’année dernière l’actrice colombienne qui jouait Doña Hilda.

COMMENT «LA FIN DU PARADIS» A-T-ELLE TERMINÉ SUR TELEMUNDO?

Le public n’était pas satisfait de la fin de l’histoire de Cata (Photo: Telemundo)

« La fin du paradis»Se termine par une série de panneaux détaillant ce qui est arrivé à chaque personnage de la telenovela de Telemundo.

« Yésica Beltrán aias Valeria Monteoui, aka La Elle diable a été capturé et remis à la brigade des stupéfiants pour Catalina Santana et votre équipe. Plus tard, elle a été extradée vers les États-Unis. Il a plaidé coupable des crimes de trafic de drogue, de meurtre et d’usurpation d’identité. «

« Albeiro Marin a finalement trouvé son chemin aux côtés de Marcela Pinzón, l’avocate. Ensemble, ils ont élevé Albeirito et ils ont formé la famille dont il a toujours rêvé ».

Après 10 ans d’histoire, le public aurait préféré que le résultat soit différent (Photo: Telemundo)

« Hilda santana Elle a continué à exercer avec succès son talent, brillant sur la scène internationale de la mode. Après la récupération de Salvatore à l’hôpital, Hilda a décidé de prendre une seconde chance. Ensemble, ils se sont consacrés à parcourir le monde ».

« Vanessa Oui J Ils retournent dans le quartier où tout a commencé avec leur fille Nanita. Aujourd’hui, ils aident les enfants et les adolescents à lutter contre la toxicomanie. Enfin, ils ont atteint le bonheur et la stabilité qu’ils recherchaient tant ».

« Natalia s’est levé dans le brigade des stupéfiants après la capture de La Elle diable et est en passe d’être le nouveau directeur de l’agence en La Colombie. Il entretient actuellement une relation avec Ivan Calvo, qui grâce à elle a quitté la rue ».

L’histoire de ‘Catalina Santana’ a commencé il y a 10 ans avec « Sans seins, il n’y a pas de paradis » (Photo: Telemundo)

« Aurelio Jaramillo, alias le Ouistiti, après sauvegarde Catalina Santana il a été admis à l’hôpital dans le coma. À ce jour, son état est réservé et les médecins donnent peu d’espoir.

« Avec la capture de La Elle diable, a été disculpé de toutes les charges retenues contre elle et promu au sein de l’agence en reconnaissance de ses actes. Il consacre ses journées à sa petite-fille Katherine déjà la fondation « Sans seins, il y a le paradis ». Ses amis et sa famille assurent que Catalina se rend tous les jours à l’hôpital pour lui rendre visite Le Titi, en espérant qu’un jour il se réveillera ».