La fin d’Halloween sera probablement la fin de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode

Halloween se termine sera très probablement la fin de la course légendaire de la reine des cris Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Premiers débuts en tant que personnage d’horreur préféré des fans dans l’original Halloween, Curtis joue Laurie depuis 1978. Plus de quatre décennies et plusieurs Halloween chronologies plus tard, Curtis a joué dans une nouvelle trilogie de Halloween films, mais elle voit celui de l’année prochaine Halloween se termine comme un bon point d’arrêt pour jouer le rôle.

Dans le dernier numéro du magazine Total Film, Jamie Lee Curtis abordé l’état actuel de la Halloween franchise et son rôle de Laurie Strode. Bien qu’elle ne soit pas entrée dans les détails, l’actrice a suggéré qu’elle en aurait enfin fini avec la franchise après Halloween se termine sort l’année prochaine. Elle ajoute que cela ne signifie pas nécessairement que Laurie va mourir, mais souligne que le prochain film apportera une conclusion satisfaisante à la nouvelle trilogie de Halloween films qui ont commencé en 2018.

« Je dirais, compte tenu de ce que je sais sur le prochain film, je pense que ce sera la dernière fois que je la jouerai. Et je ne dis pas quelque chose comme ‘Oh, parce que je meurs !’ Ça n’a rien à voir avec ça. Je parle émotionnellement de ce qu’ils ont construit. Je pense que ce sera une façon spectaculaire de mettre fin à cette trilogie. »

Le producteur Malek Akkad a également taquiné que Halloween se termine sera « beaucoup plus contenu ». Le réalisateur David Gordon Green dit également que la prochaine suite sera un départ de 2018 Halloween et cette année Halloween tue. L’idée est d’éviter que chacun des trois films se sente répétitif et offre un nouvel endroit pour raconter l’histoire à chaque tranche.

« Je me fiance en faisant quelque chose de différent. Si je devais juste être répétitif, je laisserais les rênes à quelqu’un d’autre. Lorsque vous avez cette opportunité au sein d’une franchise établie, c’est vraiment amusant de penser à la façon dont vous pouvez montrer des tons différents et perspectives et évoluer », a expliqué Green.

Avant que Halloween se termine, les fans devront d’abord voir qui arrive à la fin de Halloween tue. Avec Green de retour dans le fauteuil du réalisateur, la suite est écrite par Green, Danny McBride et Scott Teems. John Carpenter a également fourni la musique avec son fils Cody Carpenter et Daniel Davies. Jason Blum, Bill Block et Malek Akkad ont produit.

De retour des années 2018 Halloween aux côtés de Curtis en tant que membres de la famille Strode sont Judy Greer et Andi Matichak. Will Patton revient également en tant qu’adjoint Frank Hawkins avec James Jude Courtney dans le rôle de Michael Myers. Revenant de l’original Halloween sortis en 1978 sont Kyle Richards, Nancy Stephens, Charles Cyphers et Robert Longstreet. Anthony Michael Hall joue une version adulte de Tommy Doyle, le jeune garçon gardé par Laurie dans le premier film.

Il y a eu de nombreuses chronologies au cours des dernières décennies, dont certaines ont tué Laurie Strode dans le scénario. Halloween 4 a laissé entendre que Laurie avait été tuée dans un accident de voiture hors écran avant le début du film avec Danielle Harris jouant sa fille Jamie Lloyd, la nouvelle cible de Michael. Halloween H20 ignoré cette suite en ramenant Curtis sous le nom de Laurie Strode 20 ans plus tard, bien qu’elle ait été tuée de manière controversée dans la suite Résurrection d’Halloween. Cette nouvelle trilogie de films d’Halloween ne reconnaît que l’original de 1978.

Halloween tue devrait sortir en salles le 15 octobre 2021. Il sera suivi de la sortie de Halloween se termine le 14 octobre 2022. Cette nouvelle nous parvient via GamesRadar.

Sujets: Halloween se termine, Halloween Kills, Halloween 2018