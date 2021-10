La fin d’Halloween commencera par un saut dans le temps de 4 ans

Halloween tue le réalisateur David Gordon Green a taquiné ce qui va arriver pour Laurie Strode et The Shape dans la finale de la trilogie à venir, Halloween se termine. Dans une nouvelle conversation avec Collider, le cinéaste a révélé que Halloween se termine s’ouvrira avec un saut dans le temps, faisant passer les événements de 2018 à nos jours.

« Il y a un saut dans le temps. Cela revient à une chronologie contemporaine, donc cela va sauter quatre ans. Ce week-end, je me déchaînais sur une nouvelle passe, mais nous commençons la préparation dans deux semaines. Alors ils me veulent pour verrouiller quelque chose de plus définitif, que je pense que nous serons en bonne forme pour que cela soit tourné en janvier. Le script est en très bon état. Il s’agit simplement de s’engager sur certains chemins et personnages et de construire de nouveaux décors. «

Faire un bond en avant de quatre ans et apporter ainsi Halloween se termine hors du passé et dans le présent sera sans aucun doute utilisé pour ramener Laurie Strode de Jamie Lee Curtis dans la mêlée. SPOILERS pour Halloween Kills à suivre… alors que Laurie est retirée de l’action dans la récente suite grâce aux événements de 2018 Halloween et les blessures qu’elle a subies aux mains du tueur emblématique Michael Myers. Green a également discuté des défis de créer une histoire captivante pour Myers tout en le gardant derrière le masque et en travaillant autour de l’absence de Laurie. « Une grande partie de ce film était délicate, non seulement en écrivant la forme et son manque de caractère, mais en la gardant dans un scénario réaliste », a-t-il expliqué. « Il y a une opération graphique que nous filmons d’elle. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, elle ne fera pas beaucoup de Kung Fu donc. »

Permettre à Laurie Strode de récupérer et de revenir combattre Michael Myers lors du troisième et dernier film de la saga Halloween de David Gordon Green est crucial, et c’est certainement excitant de savoir que Halloween se termine avancera dans le temps pour y parvenir.

Après avoir ressuscité Michael Myers pour la suite du reboot-slash de 2018, Halloween, qui réintroduit une Laurie Strode post-traumatique toutes ces années plus tard alors qu’elle se prépare à affronter le tueur en série masqué Michael Myers lors d’une confrontation finale le soir d’Halloween, le réalisateur David Gordon Green revient pour Halloween tue. La suite reprend rapidement après les événements de la sortie de 2018, et se déroule toujours le 31 octobre 2018, alors que Laurie Strode et sa famille travaillent avec de nouveaux et d’anciens alliés pour former une foule contre Michael Myers, qui est toujours en liberté à Haddonfield.

David Gordon Green non seulement dirige mais écrit aussi Halloween tue aux côtés de Danny McBride et Scott Teems. Le film est le douzième opus de la longue Halloween franchise et stars Jamie Lee Curtis et James Jude Courtney, qui reprennent leurs rôles de Laurie Strode et Michael Myers, ainsi que Judy Greer, Andi Matichak et Will Patton qui reprennent également leurs rôles de Halloween. Anthony Michael Hall et Thomas Mann rejoignent également le casting.

Halloween tue est maintenant disponible et a jusqu’à présent rapporté 57 millions de dollars dans le monde. Halloween se termine devrait sortir le 14 octobre 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

