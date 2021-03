La fin des Simpsons a déjà été vue dans la saison 29, mais personne ne l’a remarqué

‘Les Simpsons’ font partie des programmes de télévision historiques au monde et dureront encore longtemps, car ils ont récemment annoncé le renouvellement de la série pour les saisons 33 et 34. Malgré le fait qu’il y ait une baisse de la qualité de leurs épisodes, ils rapportent que dans la dernière fois, il y a eu une augmentation de l’audience, et c’était la principale raison pour laquelle il a ajouté deux autres tranches.

C’est une nouvelle que de nombreux fans s’attendaient à être un événement unique dans la culture populaire, mais c’était aussi une rumeur ouverte depuis Disney a acheté la société Foxainsi que tous ses produits, y compris la création de Matt Groening, dont les utilisateurs des médias sociaux se sont souvenus lorsque la chaîne a changé son nom pour Star Channel.

Il y a eu de nombreuses théories tout au long de son histoire et les fans se demandent comment « Les Simpsons » peuvent se terminer comme personne ne peut l’imaginer. La vérité est qu’il y a eu une fin et que personne n’a remarqué: le saison 29 épisode 21, appelé « L’échelle des Flandres », sorti le 20 mai 2018, montre comment l’histoire du spectacle historique se termine.







Dans ce chapitre Bart est victime d’un coup de foudre qui le laisse hospitalisé dans le coma et quand il se réveille, il commence à révéler comment chaque membre de la famille mourra: Homère mourir dans une fusillade, Margarine par des causes naturelles, Bart et Principal Skinner s’entretuent, Lisa en méditant à 98 ans et Maggie « ne meurt jamais ».

Cette dernière séquence a été très acclamée par la critique et la presse spécialisée de l’époque, et on pensait vraiment que ce serait la dernière chose que le public allait voir de « Les Simpsons » à cause de la façon dont la situation était gérée, mais aujourd’hui on sait que ce n’était pas comme ça. Les fans peuvent continuer à profiter de la série, ainsi que de « Family Guy » avec les saisons 19 et 20, et de « Bob’s Burgers » pour le volet 12.