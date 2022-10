La fin des « Anomalies » expliquée : ce qui est arrivé à Hong Ji-Hyo et à l’Église de la Lumière divine

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Jeon Yeo Bin, Nana, Lee Dong Hwi, Ryu Kyung Soo et Baek Joo Hee« Anomalies » (« Glitch » en anglais) est une série Netflix sud-coréenne réalisé par Roh Deok et écrit par Gin Han-sai. La fiction disponible sur la populaire plateforme de streaming à partir du vendredi 7 octobre 2022 suit Hong Ji-hyo, une jeune femme riche qui tente de localiser son petit ami qui a subitement disparu.

Dans sa recherche désespérée, il s’implique dans un groupe d’observateurs d’OVNIS et, alors qu’il approfondit l’enquête, il commence à découvrir une étrange conspiration. Lorsqu’elle n’est pas trop bien accueillie par les fans d’OVNI, Heo Bora propose son aide en échange de tout documenter pour sa série de vidéos.

Bien que quelques jours avant la disparition de Lee Siguk, le protagoniste de «anomalies” se comportait étrangement et a commencé à voir des choses étranges, il a encore des doutes sur ce qui s’est réellement passé. Votre petit ami a été kidnappé ? Est-ce un enlèvement extraterrestre ? Ou est-ce une hallucination de Ji-Hyo ?

Ji-Hyo s’est tournée vers Heo Bora pour retrouver son petit ami disparu dans « Anomalies » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « ANOMALIES » ?

Après le rapport de police selon lequel Lee Siguk a vendu son appartement et acheté un billet d’avion, Hong Ji-hyo retourne à l’endroit où elle a trouvé la montre de son petit ami et remarque des insectes formant un symbole triangulaire. A la recherche d’une réponse, elle se tourne vers Heo Bora, qui la convainc de vérifier la maison de la personne disparue.

Lorsque l’agent immobilier apparaît avec un groupe de personnes, les deux amis se cachent et assistent à un étrange rituel. L’indicateur extraterrestre de Bor-ra confirme que c’est quelque chose d’anormal, alors ils décident de les suivre au dernier étage d’un immeuble et d’assister à une réunion de l’Église de la Lumière Divine.

Après avoir été découvert, Bora fait semblant d’être suicidaire et est invité dans le groupe. Elle commence à diffuser en direct sur sa chaîne Moonhole. L’un des membres la découvre et l’emmène dans un autre endroit, le protagoniste de « anomalies» est prêt à agir, mais ce n’est pas nécessaire car il s’agit de Direct Kim, qui s’est rendu sous couverture dans la communauté pour retrouver sa fille.

La mère de l’église de la lumière divine

Grâce au disque dur volé à Direct Kim, Ji-Hyo et Heo Bora trouvent le chemin de la sainte mère de l’Église, une vieille femme qui se trouve dans un établissement psychiatrique. Il parait, La femme a établi un contact extraterrestre en 1978 et pense qu’ils ont planté une puce dans sa tête. Lorsque le groupe lui rend visite, la vieille femme fait un portrait du Messie, qui est identique à Ji-Hyo.

Alors que l’église cherche le messie, Ji-Hyo se souvient des hallucinations de son enfance. Plus tard, la jeune femme trouve une chambre avec plusieurs femmes avec un équipement de réalité virtuelle sur la tête, tente de les aider et, ce faisant, rencontre Moon Hyungtae, un croyant de la Divine Light Church et médecin du centre de bien-être. Reconnaissant le messie, il l’attrape et se prépare à récupérer la puce qui se trouve soi-disant dans sa tête. Après avoir atteint son objectif, il ordonne son assassinat.

Hong Ji-hyo dévoile les étranges souvenirs de son enfance dans la série coréenne « Anomalies » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « ANOMALIES » ?

Ji-Hyo a-t-il vraiment vu un OVNI ?

Les croyants de cette église croyaient qu’après avoir obtenu l’Évangile, ils pourraient enfin monter et quitter leur corps. Ce qui pour ces gens était un acte de foi pour le reste du monde n’était rien d’autre qu’un suicide collectif.

Avec l’aide de Sister Abigail, la fille de Direct Kim, Ji-Hyo fait croire à tout le monde qu’il a été ressuscité, il devient alors intouchable, ce dont il profite pour récupérer la puce qui aurait été retirée de sa tête. C’est ainsi qu’il découvre que Hyungtae n’a rien trouvé lorsqu’il l’a opérée.

Hyungtae demande à l’actrice principale « Anomalies » de ne rien dire à ce sujet et permet à tout le monde de « monter en puissance ». Ji-Hyo refuse évidemment, mais le médecin la drogue et l’oblige à participer à la cérémonie. Avant que les croyants ne se suicident, Abigail apparaît et abat les drones simulant l’OVNI et expose le canular.

Lorsque la police se présente, une panne de courant se produit et les amis d’enfance voient un OVNI, qui les transporte dans un autre espace et conserve la puce qui était dans la tête de Ji-Hyo. De retour dans la réalité, tout le monde souligne que c’était le produit d’une hystérie de masse, mais le protagoniste de la série Netflix choisit de croire que c’était réel.