La fin de « XO, Kitty » expliquée : avec qui Katherine Covey reste

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans « XO, Kitty” (“Bisous, Kitty” en espagnol) série netflix Créée par Jenny Han, la cadette des Covey se lance dans une aventure à l’autre bout du monde. Elle décide de fréquenter la Seoul Korean Independent School, également connue sous le nom de KISS, non seulement pour surprendre et être proche de Dae (Choi Min-young), son petit ami de longue distance, mais aussi pour se sentir plus proche de sa défunte mère.

Bien que son père ne soit pas très convaincu, il permet à Kitty (Anna Cathcart) de faire ce long voyage. La protagoniste du spin-off de la saga cinématographique « To All the Boys », basée sur les romans du même nom, a rêvé de ce moment un million de fois, mais quand elle rencontre enfin Dae, tout tourne au désastre.

Après avoir découvert que Dae est le petit ami de Yuri (Gia Kim), la fille du réalisateur et homme d’affaires important, et avoir été placé dans la mauvaise pièce, Kitty décide de rentrer à la maison, mais l’album de sa mère et d’autres signes la font changer d’avis..

Katherine Song Covey rencontre Yuri avant d’apprendre qu’elle est la petite amie de Dae dans « Xo, Kitty » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « XO, KITTY » ?

Dae essaie d’expliquer au protagoniste de « XO, Kitty » qu’il n’est pas vraiment le petit ami de Yuri et que tout est un canular pour que la réalisatrice Jina (Yunjin Kim) ne découvre pas que sa fille est gay et entretient une relation amoureuse avec Juliana, mais une vidéo virale du père de Yuri les oblige à prendre des risques les média.

Après la conférence de presse, Kitty est sûre que c’est une fausse relation, mais Dae lui assure que c’est réel. à la demande de Yuri, car elle ne fait pas confiance à Covey pour garder son secret. Même si son cœur est brisé, elle doit partager une chambre avec Dae et ses amis, Q (Anthony Keyvan) et Min Ho (Sang Heon Lee).

En plus de faire face à des cours difficiles et à une chute soudaine de son GPA, Kitty découvre que sa mère a eu un autre enfant. Bien qu’elle ait des ennuis pour s’être faufilée hors d’un hôpital, elle obtient des informations qui la portent à croire que le professeur Alex est son demi-frère.

La célébration de Chuseok amène le protagoniste de « Bisous, Kitty” à Min Ho, qui commence à mieux la traiter et se comporte comme une amie. Après une fête somptueuse, l’ami de Dae commence à rêver de Katherine, qui commence à se sentir attirée par Yuri.

Yuri et Kitty font équipe pour découvrir le secret du réalisateur. Dans la foulée, la première trouve la preuve que sa mère l’a éloignée de Juliana et la plus jeune des Covey comprend que sa mère n’a pas eu d’autre enfant et n’a donné son nom qu’à sa meilleure amie Jina, c’est-à-dire qu’Alex est le fils de la directrice avec le professeur Lee.

Pour se venger de sa mère, Yuri met fin à la fausse relation qui aidait à effacer le nom de son père, permettant à Kitty et Dae de reprendre leur relation. Bien que Covey soit heureux de leur fréquentation, il ne peut s’empêcher de penser à Yuri. et se sentir jaloux chaque fois qu’elle parle à Juliana.

Kitty et Dae reprennent leur cour dans la série « XO, Kitty », un spin-off de la saga cinématographique « A tous les garçons » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « XO, KITTY » ?

Qui Kitty Covey choisit-elle ?

Pour gagner des points supplémentaires, Kitty accepte d’exécuter une danse traditionnelle coréenne lors d’une importante représentation de KISS, cependant, elle a du mal sur scène lorsque Yuri découvre qu’Alex est son demi-frère et que Katherine lui a caché cette information.

Lorsque le feu atteint les vestiaires de Kitty, Dae et Min Ho se précipitent à son secours, mais le jeune homme insouciant arrive le premier, rendant son meilleur ami jaloux. Peu après, Covey avoue à son petit ami qu’elle a des sentiments pour quelqu’un d’autremais avant qu’il ne puisse clarifier ce qu’il en est de Yuri, Dae confronte Min Ho.

Bien que le malentendu soit dissipé, les choses ne redeviennent pas comme avant. Dae est en colère contre Kitty, qui est en colère contre Q pour avoir soutenu la tricherie de son petit ami Florian lors des finales. Katherine réussit et pourra revenir le semestre suivant, cependant, ils découvrent qu’elle dormait dans l’appartement des garçons et elle est expulsée.

La première saison de « XO, Kitty » se termine avec le protagoniste disant au revoir à tout le monde et se dirigeant vers l’aéroport. Dae la rattrape et ils s’embrassent au revoir. Avant d’embarquer, Covey rencontre Yuri, tente de lui avouer ses sentiments, mais l’arrivée de Juliana l’oblige à partir. De plus, Yuri appelle sa mère pour essayer de la convaincre d’autoriser le retour de Kitty.

Une fois dans l’avion, Kitty rencontre Min Ho, qui lui avoue qu’il a des sentiments pour elle.. Est-ce le début d’une nouvelle histoire d’amour ? Katherine reviendra-t-elle à KISS ? Qu’est-ce qui va donner son petit ami? Dae va-t-il perdre sa bourse ? Yuri a-t-il aussi des sentiments pour Covey ? Qui est Simon ?

Kitty reviendra-t-elle à KISS ?

L’une des grandes questions sur « XO, Kitty » est de savoir si le protagoniste a vraiment été expulsé de KISS. À la fin de la série, il semble que la réponse soit oui. Cependant, l’appel de Yuri à sa mère, la directrice de l’Académie, est une indication qu’elle pourrait revenir.

Min Ho avoue ses sentiments à Katherine à la fin de la série « Xo, Kitty » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « XO, KITTY » ?

« XO, Kitty » est disponible sur Netflix à partir du 18 mai 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « XO, KITTY »

FICHE TECHNIQUE DE « XO, KITTY »

Titre original: « XO, Kitty »

« XO, Kitty » Année: 2023

2023 Pays: États Unis

États Unis Adresse: Jenny Han et Jennifer Arnold

Jenny Han et Jennifer Arnold Scénario: Jenny Han, Jessica O’Toole, Siobhan Vivian

Jenny Han, Jessica O’Toole, Siobhan Vivian Musique: Jina Hyojin An, Shirley Song

Jina Hyojin An, Shirley Song La photographie: Sandra Valde-Hansen, Lindsay George

Sandra Valde-Hansen, Lindsay George Entreprises: Ace Entertainment, Awesomeness TV, Jenny m’a embrassé

Ace Entertainment, Awesomeness TV, Jenny m’a embrassé Distributeur: Netflix

LES CHAPITRES DE « XO, KITTY »

Épisode 1. « Bisous ». Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Jenny Han & Siobhan Vivian.

« Bisous ». Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Jenny Han & Siobhan Vivian. Épisode 2. « Que diable?! ». Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Siobhan Vivian.

« Que diable?! ». Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Siobhan Vivian. Épisode 3. « La classe des baisers. » Réalisé par Jeff Chan et écrit par Alanna Bennett.

« La classe des baisers. » Réalisé par Jeff Chan et écrit par Alanna Bennett. Épisode 4. « Enfin vendredi ! » Réalisé par Jeff Chan et écrit par Emily Kim.

« Enfin vendredi ! » Réalisé par Jeff Chan et écrit par Emily Kim. Épisode 5. « Je serai honnête. » Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Sarah Choi.

« Je serai honnête. » Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Sarah Choi. Épisode 6. « Votre propre boisson. » Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Hanna Stanbridge & Chris Martin.

« Votre propre boisson. » Réalisé par Jennifer Arnold et écrit par Hanna Stanbridge & Chris Martin. Épisode 7. « Ce que j’ai appris aujourd’hui. » Réalisé par Pamela Romanowsky et écrit par Jessica O’Toole.

« Ce que j’ai appris aujourd’hui. » Réalisé par Pamela Romanowsky et écrit par Jessica O’Toole. Épisode 8. « Lâcher ». Réalisé par Pamela Romanowsky et écrit par Jessica O’Toole & Sascha Rothchild.

« Lâcher ». Réalisé par Pamela Romanowsky et écrit par Jessica O’Toole & Sascha Rothchild. Épisode 9. « Le chaos est total. » Réalisé par Katina Medina Mora et écrit par Sascha Rothchild.

« Le chaos est total. » Réalisé par Katina Medina Mora et écrit par Sascha Rothchild. Épisode 10. « Mon compagnon idéal ». Réalisé par Katina Medina Mora et écrit par Jessica O’Toole & Sascha Rothchild.

QUI EST CHOI MIN YOUNG ?

Nom complet: Choi Min Young

Choi Min Young Lieu de naissance: Séoul, Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud Nationalité: Sud coréen

Sud coréen Anniversaire: 9 octobre

9 octobre Année de naissance: 2002

2002 Âge: 20 ans

20 ans Instagram : @choi_minyeong

Choi Min Young est un acteur sud-coréen qui existe depuis 2014, apparaissant dans diverses séries télévisées. PLUS DE DÉTAILS ICI.

Choi Min-young à la première de « XO, Kitty » au Tudum Theatre de Los Angeles, Californie, le 11 mai 2023 (Photo : Michael Tran/AFP)

LE CAMEO D’UNE IDOLE K-POP DANS « XO, KITTY »

« XO, Kitty » compte 10 épisodes et a Anna Cathcart comme personnage principal avec d’autres jeunes acteurs bien connus. Certains d’entre eux reprennent leurs rôles de « To All the Boys », la série principale qui a inspiré le spin-off.

Le casting a été ajouté dans l’épisode 8, intitulé LFG, une idole de K-Pop qui a excité plus d’un fan du genre. EN SAVOIR PLUS SUR LE CAMEO ICI.