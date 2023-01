La fin de « Willow » expliquée : ce qui est arrivé aux protagonistes et ce que signifie la scène post-générique

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « saule » est une série Disney Plus qui poursuit l’histoire qui a commencé avec un aspirant sorcier d’un village de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui a aidé à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres.

De nombreuses années après les événements du film du même nom de 1988, le sorcier légendaire revient et dirige un groupe de héros inadaptés dans une dangereuse mission de sauvetage à travers un monde au-delà de leur imagination.

Suite à une vision qui met en garde contre un mal ancien qui détruira la future impératrice de Tir Asleen et inaugurera une nouvelle ère de ténèbres, saule et l’actuelle reine Sorsha décide de cacher Elora Danan, qui grandit en tant que servante nommée Dove qui a une liaison avec le prince Airk.

Après une attaque soudaine où Airk est kidnappé, la reine Sorsha envoie un groupe pour le sauver, mais ils doivent d’abord demander l’aide du sorcier.. La mission est composée de la princesse Kit, de sa meilleure amie Jade, du prince Graydon, du prisonnier Boorman et de Dove.

Kit rejoint le groupe de secours pour retrouver son frère Airk dans la série « Willow » (Photo : Disney Plus)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « WILLOW » ?

Les villageois de Nelwyn accueillent les jeunes aventuriers envoyés par la reine Sorsha. Lorsque Willow se rend compte que Dove est Elora Danan, elle partage cette information avec le groupe et lui demande de l’autoriser à la former afin qu’elle puisse remplir sa mission, mais la jeune femme ne souhaite que retrouver son petit ami.

Elora accepte de s’entraîner pendant qu’ils recherchent Airk. Bien qu’au début ce ne soit pas facile du tout, petit à petit la magie commence à émerger. En découvrant qu’Elora est partie, la reine Sorsha envoie ses hommes à sa recherche sans imaginer que l’un d’eux est infecté par la magie noire et suit les ordres de la méchante sorcière.

Les jeunes héros menés par saule ils sont attaqués et perdent Elora pendant un moment, cependant, ils parviennent à la récupérer et le sorcier utilise sa magie pour expulser les ténèbres des soldats.Peu de temps après, les aventuriers se réfugient dans le château hanté de Nockmaar.

Après être entrés dans la forêt sauvage, ils sont capturés par les Bonebreakers. Alors qu’ils tentent de s’échapper, on découvre que Jade est la sœur de Scorpia. pendant la fête ils sont attaqués par des trolls, qui emmènent Kit et Willow dans les montagnes de la terreur de Skellin..

Où est Madmartigan ?

Pendant leur captivité, Kit et Willow rencontrent un homme qui prétend être Madmartigan et lorsqu’ils le confrontent à propos de son mensonge, il explique que c’est un ami qui s’est battu à ses côtés et a fait semblant d’être le père de la princesse afin que les trolls les capturent et laissez-les mourir. Madmartigan remplit sa mission. Cependant, après cela, personne n’a plus entendu parler du père de Kit et Airk.

Le reste du groupe principal de la série Disney Plus arrive dans les montagnes et parvient à s’infiltrer et à aider ses amis. Après diverses adversités, presque tous parviennent à s’échapper. Dans le processus, Kit entend la voix de son père et essaie de la suivre.mais Elora l’en empêche, aussi l’homme qui prétendait être Madmartigan se sacrifie.

Les héros atteignent enfin l’étendue infinie de la Mer Brisée et après un long voyage, ils arrivent à la Cité Immémoriale, où Airk est tombé dans les réseaux de la méchante sorcière et est devenu son sujet.

Val Kilmer dans le rôle de Madmartigan dans le film « Willow » Reviendra-t-il pour une deuxième saison ? (Photo: Lucasfilm)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « WILLOW » ?

Willow et les autres parviennent-ils à vaincre la sorcière ?

Alors que Kit et Elora franchissent la porte, la sorcière et Airk tentent de les convaincre de rejoindre le côté obscur en manipulant leur esprit, mais la voix de Madmartigan sauve sa fille et Willow arrive juste à temps pour empêcher la future impératrice de succomber.

Alors qu’Elora fait face à la sorcière, Airk combat sa sœur, qui a l’armure. Après un dur combat Elora bat Crone et Kit parvient à ramener Airk à la lumière.. Cependant, Graydon meurt dans la confrontation.

Les protagonistes de « saule« ils parviennent à quitter la Ville Immémoriale. Bien qu’ils aient vaincu la sorcière, ils savent que le Wyrm viendra après eux et ils promettent d’être prêts quand cela se produira. D’autre part, il est révélé que Graydon a survécu et sera apparemment le nouveau héraut du Wyrm.

La première saison de « Willow » se termine par une scène post-générique ce qui montre que ce que nous avons vu n’était que le premier tome et qu’il y en a deux autres. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième et une troisième saison?