La fin de « Warrior Nun 2 » expliquée : Ava parvient-elle à battre Adriel ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La deuxième saison de « Warrior Nun », série netflix créé par Simon Barry et basé sur la bande dessinée du même nom de Ben Dunn, il commence deux mois après les événements du premier volet du drame fantastique mettant en vedette Alba Baptista. Alors que les religieuses se cachent dans différentes parties du monde, Adriel gagne de plus en plus d’adeptes.

Travaillant dans un bar en Suisse, Ava et Beatrice entrent en action lorsqu’elles rencontrent Miguel, un allié désireux de faire tomber le prophète autoproclamé et ses partisans. Pendant ce temps, le couvent est attaqué et de nombreuses sœurs de l’Ordre sont anéanties.

La Mère Supérieure et Camila survivent et rencontrent Yasmine Amunet, une religieuse mystérieuse qui prétend savoir comment vaincre Adriel, mais ne peut partager l’information qu’avec le « nonne guerrière”, alors ils convoquent toutes les sœurs à Madrid.

Petit à petit, Adriel recrute plus de followers et s’empare du monde dans la saison 2 de « Warrior Nun » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « WARRIOR NUN » ?

Après avoir utilisé la technologie d’ARQ-Tech pour créer des fléaux, Adriel propose une alliance au pape, qui refuse et découvre que plusieurs membres de l’église sont maintenant du côté opposé. Lorsque Jillian, qui cherche toujours son fils, découvre ce que Kristian a fait de son entreprise, elle le confronte et rejette l’offre de rejoindre le supposé sauveur.

Grâce à Yasmine, qui appartient à une opération rattachée à l’Ordre de l’Épée cruciforme, Ava obtient la couronne qu’Aréala a utilisée pour vaincre Adriel. et enfermez-le dans sa grotte/temple. De plus, il découvre que Miguel vient du monde du monde d’Adriel et qu’il veut aider le protagoniste de « nonne guerrière”.

De son côté, Lilith cherche Jillian pour comprendre en quoi la tarasque l’a transformée, mais lorsqu’elle l’utilise pour découvrir ce qui se cache derrière le portail où son fils a disparu sans se soucier des conséquences, Lilith décide de chercher Adriel, qui la manipule pour qu’elle prenne son parti et lui donne même plus de pouvoirs..

Qui est vraiment Michel ?

Les sœurs et Miguel rendent visite à Jillian à la recherche de Lilith. Lorsque le scientifique refuse de les aider, le jeune homme révèle qu’il est son fils Michael. Il explique plus tard qu’après avoir traversé le portail, il a trouvé quelque chose de vide et de vaste. Il a erré dans le désert jusqu’à ce que des anges errants l’amènent dans une ville brillante et devant Reya.

Qui est Rei ? C’est une entité très puissante de l’endroit que plusieurs dans la série Netflix appellent le paradis.. Elle était également l’enseignante d’Adriel jusqu’à ce qu’il se révolte et soit banni du royaume.

Suite au conflit au conclave et à la capture de Papa, l’Ordre et leurs alliés se préparent à une confrontation contre Adriel dans sa nouvelle cathédrale, pour découvrir que ses adversaires ont élaboré leurs propres plans. Camila a une croix divinium incrustée dans son cou qui lui donne une capacité inattendue.

Ava à la recherche de la couronne qu’Areala a utilisée pour vaincre Adriel dans la saison 2 de « Warrior Nun » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « WARRIOR NUN » ?

Ava parvient-elle à battre Adriel ?

Miguel révèle que Reya l’a renvoyé avec une arme pour éliminer Adriel : une bombe divinium dans son corps qui n’est activée que par l’énergie du Halo d’Ava.Bien sûr, la nonne guerrière refuse de sacrifier son amie.

Après l’échec du plan pour arrêter Adriel avec la couronne en raison de l’arrêt de Lilith par Ava, le pape meurt, la mère supérieure meurt en essayant de protéger l’arc, qui se retrouve entre les mains des ennemis. Cependant, le pouvoir du Halo ravive le chef des sœurs.

Lorsque Vincent se réveille enfin de sa foi aveugle, il aide Ava à utiliser la couronne pour visiter l’autre royaume et trouver un autre moyen de détruire sa rivale.. Lors de la bataille finale, Adriel tente de tirer Reya au sol pour la rattraper à l’aide de l’arc.

Après la mort de Miguel/Michael, Ava décide d’activer la bombe divinium et détruit finalement Adriel. Mais en raison de ses blessures, il doit traverser l’arche pour guérir. La deuxième saison de « Warrior Nun » se termine avec Béatrice s’éloignant de l’église et avec l’annonce d’une guerre sainte.