Marvel n’arrête pas de donner des surprises ! La franchise ajoute de grands détails dans ses productions et son mythe est encore plus grand. Le dernier a à voir avec Loki de Disney + : la fin de la série a une scène qui est synchronisée avec une autre de WandaVision. Découvrez de quoi il s’agit et voyez par vous-même!

La séquence commence à la minute 25 lorsque Kang le Conquérant il veut convaincre Loki et Sylvie de lui succéder. À un moment de son discours, il semble être distrait par des sons extérieurs. « Nous avons franchi la limite « dit dans la minute 27.30 avec une expression étrange comme si quelque chose s’était passé.

Vidéo : la fin de WandaVision et Loki étaient les mêmes, même si vous ne vous en rendiez pas compte







La réaction de Kang n’avait pas beaucoup d’explications jusqu’à ce qu’un utilisateur de Tik Tok fasse une trouvaille curieuse. Le dernier chapitre de Wandavision à la minute 27:30 a une scène qui complète parfaitement avec ce que voit le personnage joué par Jonathan Majors.

Dans la série où ont brillé Elizabeth Olsen et Paul Bettany, ce moment est juste quand Wanda révèle son dernier jeu contre Agatha Harkness et retrouve ses pouvoirs. Non sans passer d’abord par colère, chaos et tonnerre. Le jeu fabuleux de Marvel relie davantage son multivers et suscite encore plus d’attentes pour l’avenir de Scarlett Swtich.

Dans WandaVision, Marvel avait déjà modifié sa scène post-générique : il a ajouté plus d’arbres et plus de lumière au plan qui montre la maison de Wanda au milieu du lac. Puis il mit une silhouette mystérieuse qui descendit à travers la forêt jusqu’à ce qu’il atteigne l’enclos où se trouvait le personnage d’Elizabeth Olsen. Bien que cette image ne soit pas si claire, les fans assurent que c’est le docteur Strange portant la cape de lévitation.

