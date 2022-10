La fin de « The Green Glove Gang » expliquée : Kinga, Alicja et Zuza s’échappent de la police ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après le succès de « la grande inondation”, Netflix a décidé de miser sur une autre série polonaise. Il s’agit de « Le groupe des gants verts» (« Gang Zielonej Rekawiczki » dans sa langue originale et « The Green Glove Gang » en anglais) qui suit trois nobles voleurs insaisissables : Zuza (Magdalena Kuta), Kinga (Malgorzata Potocka) et Alicja (Anna Romantowska).

Après que la police découvre que l’un des membres du gang recherché a un tatouage particulier, les trois amis décident de se réfugier dans une maison de retraite appelée Second Home et dirigée par l’impitoyable Marzena ( Beata Bandurska ), qui exploite son pouvoir pour voler ses invités et utilise l’endroit comme façade pour ses entreprises blondes.

Pendant que l’officier Gujska cherche la personne tatouée, Zuzanna se lie d’amitié avec les résidents et aide Josef à organiser les funérailles de sa sœur. Ce dernier est réalisé en faisant chanter le directeur de la maison funéraire Edén, qui est également un partenaire de Marzena.

Alicja (Anna Romantowska), Zuza (Magdalena Kuta) et Kinga (Malgorzata Potocka) arrivant à la maison de retraite dans « The Green Glove Gang » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LE GANG AU GANT VERT » ?

Durant leur séjour en résidence, les protagonistes de «Le groupe des gants vertsIls se rendent compte que Marzena, en complicité avec Rawski, le directeur de pompes funèbres, profite des personnes âgées, alors ils acceptent d’intervenir pour aider leurs amis.

Après avoir donné une leçon au directeur, Kinga, Alicja et Zuzanna élaborent un plan pour récupérer les objets que Marzena a volés et vendus dans un prêteur sur gages, qui est géré par un parent de Rawski.

Pendant ce temps, la police retrouve la voiture dans laquelle les suspects se sont enfuis et reçoit un appel d’une voisine de Kinga qui souligne qu’elle est responsable en raison du tatouage sur son poignet. Cependant, les autorités rejettent le témoin car elles trouvent incroyable qu’une femme plus âgée puisse être une voleuse qualifiée.

Alors que Kinga, Alicja et Zuzanna réussissent un autre braquage et donnent la majeure partie de l’argent, un gang de voleuses vole une météorite et laisse un gant vert sur la scène du crime pour encadrer les protagonistes de la série polonaise Netflix.

Profitant d’une exposition d’art à la maison de retraite, les trois voleurs se faufilent dans une pièce secrète et découvrent que le directeur cache plusieurs pièces de valeur, dont la météorite.

Cependant, avant qu’ils ne puissent enquêter plus avant et faire quoi que ce soit contre elle, Marzena entre dans leurs chambres, découvre les gadgets qu’ils cachent et appelle la police. Bien que les trois amis soient arrêtés, ils parviennent à tromper l’officier responsable pour retrouver leur liberté.

« The Green Glove Band » sera diffusé sur Netflix le mercredi 19 octobre. Viendra-t-il conquérir le public comme l’a fait « The Great Flood » ? (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « THE GREEN GLOVE BANG » ?

Kinga, Alicja et Zuza échappent à la police ?

Lorsque Kinga, Alicja et Zuza reviennent à la résidence, Marzena tente de les expulser, mais ses camarades de classe les défendent et les soutiennent. Après avoir assommé la directrice et lui avoir donné le même tatouage que Kinga, les trois voleurs rassemblent toutes leurs affaires et se préparent à s’échapper.

Alors que l’officier Gujska envoie un agent d’infiltration pour acheter la météorite et prouver que Rawski est coupable.Igor, l’ex-mari de Kinga et gangster récemment libéré, offre son soutien aux protagonistes de « The Green Glove Gang » et désigne Marzena comme la seule responsable.

Les résidents de l’asile offrent à Kinga, Alicja et Zuza un véhicule et un abri, mais avant qu’ils ne puissent partir, Marzena apparaît et les menace avec une arme à feu. Une fois de plus, ils assomment le réalisateur et s’enfuient.

A la fin de « The Green Glove Gang », la police arrête Marzena et Rawski. Cependant, l’officier Gujska découvre des incohérences et Igor passe un marché avec son ex-amant. Va-t-il trahir Kinga ? Qu’adviendra-t-il des trois voleurs ? Y aura-t-il une deuxième saison ?