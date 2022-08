La fin de « Sandman » expliquée : Morpheus a récupéré ses pouvoirs et a tué Rose Walker ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur la série de bandes dessinées du même nom créée par Neil Gaiman et publiée par DC Comics, « Marchand de sable » c’est un drame netflix Développé par Allan Heinberg et avec Tom Sturridge. La série, disponible sur la plateforme de streaming à partir du 5 août 2022, suit Morpheus/Dream (Tom Sturridge) dans son voyage pour récupérer ce qui lui a été volé et restaurer son pouvoir.

En essayant d’arrêter Corinth dans le monde éveillé, Dream of the Endless a été attrapé par Roderick Burgess, chef de l’Ordre des anciens mystères. Bien que cet homme se soit tourné vers la mort pour récupérer son fils aîné mort au combat, il a utilisé les artefacts de Morphée pour avoir une vie réussie.

Grâce aux conseils de Corintio, le cauchemar créé par le roi de Dreaming qui ne veut pas perdre le pouvoir qu’il a dans le monde réel, Roderick a gardé Dream enfermé pendant de nombreuses années et après sa mort accidentelle, son fils a fait de même.

Cependant, plus d’un siècle plus tard, Morphée parvient à s’échapper, retrouve la fidèle Lucienne et entreprend de récupérer ses outils de pouvoir : sable, casque et rubis. Le premier est détenu par Johanna Constantine, le second est détenu par un démon et le troisième est détenu par John Burgess.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SANDMAN » ?

Pour récupérer son sable, il rend visite à Johanna Constantine et révèle qu’il a rencontré l’un de ses ancêtres, pour récupérer le casque, il rend visite à Hell et Lucifer Morningstar, qui n’est pas du tout content après avoir été vaincu devant les armées de démons. Finalement, elle retrouve son rubis entre les mains du fils d’Ethel Cripps qui cherche à créer un « monde meilleur ».

Avant de regagner son royaume, Morphée, qui ne sent pas qu’il a un cap défini, accompagne sa sœur très occupée, la Mort, qui lui prodigue des conseils et l’encourage à rencontrer une vieille connaissance : un homme qui a vécu plusieurs siècles et qui ne veut toujours pas mourir.

Pendant ce temps, Corinth suit la trace d’un Vortex, Rose Walker, l’arrière-petite-fille d’Unity, la seule survivante de ceux qui sont tombés dans un sommeil profond après avoir capturé le protagoniste de « Marchand de sable”. Mais il n’est pas le seul à s’intéresser à la jeune femme qui représente une menace pour le Rêve, puisque Désir et Désespoir connaissent aussi son existence.

Alors que Morpheus se rapproche de l’une de ses créations perdues, Rose a du mal à retrouver son frère et arrive au Dreaming, où Dream promet de l’aider à retrouver Jed. Cependant, Corinto arrive avant elle et après avoir assassiné ses parents adoptifs, il prend le petit avec des tours.

Chaque fois que Rose dort, le mur séparant le monde éveillé du monde onirique fond. Le vortex a le pouvoir de voyager entre les rêves et de détruire ce monde, donc, sans s’en rendre compte, le rêve d’une amie, Lyta, qui dans le monde des rêves a une vie heureuse avec son mari décédé, et est même enceinte, se réalise. .

En apprenant la situation et en remarquant que les fondations de son royaume s’effondrent, Morpheus cherche les responsables, envoie le fantôme du mari de Lyta à l’endroit où il appartient et elle l’avertit que plus tard il viendra chercher le bébé qu’il porte. ventre. Bien sûr, Rose l’avertit de rester loin de son amie.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SANDMAN » ?

Qu’est-il arrivé à Corinthe ?

Corinth utilise une convention de tueur en série pour rencontrer Rose et la convaincre de détruire Morpheus. Après s’être débarrassé d’un de ses partisans, le cauchemar propose au Vortex d’attendre dans la pièce jusqu’à son retour pour lui montrer la voie qu’il doit suivre s’il souhaite éviter d’être tué par Dream.

Mais Sleep of the Endless arrive au milieu du discours de Corinth aux assassins et tente de l’arrêter, mais a le même pouvoir car Rose est endormie. Bien que le personnage de Boyd Holbrook semble contrôler le cauchemar, il ne faut pas longtemps à la jeune femme pour prendre le contrôle et garder le mur.

Morphée détruit Corinthe avec la promesse de la recréer sans erreur. Pendant ce temps, Rose et son frère Jed retournent auprès de Lyta, qui est sur le point d’avoir son enfant.

Le rêve tue Rose ?

Même s’il ne veut pas tuer Rose, Morpheus commence à la détruire parce qu’il pense que c’est la seule issue. Cependant, Lucienne apparaît avec Unity, qui révèle qu’elle doit être le vortex de cette époque et demande à son arrière-petite-fille de lui donner son pouvoir. La jeune femme le fait et la vieille femme meurt pour sauver sa progéniture.

Avant de mourir, Unity souligne que le père de sa fille avait des yeux dorés, c’est-à-dire Désir, qui voulait que son frère verse le sang familial, ce qui est apparemment quelque chose de très grave dans l’univers de « Marchand de sable”.

Morpheus avertit son frère de ne plus rien tenter contre lui et bien que Désir soit d’accord, il promet que la prochaine fois il le fera « saigner ».

A la fin de la première saison de « Marchand de sable», Morpheus retourne dans son royaume et une nouvelle ère commence, Rose mène une vie tranquille avec sa sœur, Lyta et son fils. Cependant, Wish n’est pas la seule menace, car Lucifer prévoit de déclencher une guerre.