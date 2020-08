La fin de One Piece pourrait être plus proche qu’il n’y paraît

S’il y a quelque chose dont les fans “Une pièce” sont incapables de prédire, est le nombre de chapitres laissés au shonen. Près d’un millier d’épisodes sont ceux que le manga a déjà publiés et il est pratiquement impossible de prédire quand sa fin viendra, mais il est possible que ce soit plus proche que les fans ne l’imaginent. Ça fait un moment que lui-même Eiichiro Oda avouer qu’il avait l’intention de clore l’histoire dans cinq ans, et une nouvelle annonce de la Magazine One Piece Cela pourrait indiquer que les lecteurs devraient se préparer à la fin de l’un des mangas les plus réussis de tous les temps.

Tel que rapporté par le portail AnimeActualitésRéseau, le nouveau numéro de ce magazine à paraître prochainement 4 septembre a été annoncé avec un message indiquant que “Une pièce” Il mettra le cap sur son arc final attendu. Le thème central de ce nouveau numéro sera la relecture de tous les chapitres publiés jusqu’à présent, ce qui, même si cela peut sembler une tâche ardue et fastidieuse compte tenu de l’extension du manga, il est peut-être nécessaire de rappeler des moments qui pourraient être essentiels vers la fin de la série.

Bien que cette nouvelle puisse attrister la plupart des fans, la vérité est qu’elle est aussi une source de joie pour beaucoup, car cela signifie qu’il y a de moins en moins à découvrir de nombreux secrets que la série a cachés depuis sa création. Le siècle vide, Barbe Noire, Je suis… Il y a tellement de mystères auxquels on a tenté de répondre au fil des ans, que tous les fans attendent la possibilité que certaines de leurs théories finissent par être vraies.

Pour l’instant l’action de “Une pièce” toujours concentré sur le pays des samouraïs et l’assaut contre Onigashima, ongle bataille qui a enfin commencé grâce à l’attaque conjointe des pods rouges sur Kaido. De toute évidence, cette attaque n’est que le début d’une bataille beaucoup plus grande, il ne fait donc aucun doute que la guerre pour ouvrir les frontières de Wano Ce sera l’un des événements les plus importants de tout cela shonen.

